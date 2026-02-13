Sore a decis să revină în muzică și să reintegreze și această pasiune în viața ei. Cântăreața a făcut declarații emoționante la Știrile Antena Stars.

„Mai toate piesele mele sunt despre iubire, până la urmă viața este despre iubire. Piesele de suflet sunt preferatele mele. Să știi că am o surpriză pentru toată lumea. În această lună februarie revin în muzică după o pauză de câțiva ani. Muzica se reîntoarce printre planurile mele. Continuăm pe drumul antreprenoriatului pe care am mers de câțiva ani, podcastul este unul dintre proiectele mele de suflet și mai am niște proiecte interesante”, a declarat Sore.

Erin, fiica lui Sore, are 9 ani, iar cele două au o relație specială. Artista are numai cuvinte de laudă la adresa micuței sale.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori”, a declarat Sore, la Spynews.

În luna decembrie a anului trecut, Sore, artistă și antreprenoare, a vorbit la emisiunea „Puterea unui lider”, prezentată de Irina Gologan, despre leadershipul feminin, relația dintre artă și business și gestionarea schimbărilor majore din viața personală. Sore se definește prin autenticitate, organizare metodică și o încredere de nezdruncinat în propriul instinct.

