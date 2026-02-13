Timpul petrecut împreună cu copilul devine mai profund, mai relaxant și mai memorabil atunci când nu ești distras de notificări sau de ceea ce vezi la televizor. Iată 8 activități creative care transformă un weekend fără ecrane într-o experiență plină de bucurie și învățare.

Atelier de creație artistică

Scoate cariocile, acuarelele, hârtia colorată și plastilina. Puteți picta împreună, modela plastilină sau desena tot felul de imagini amuzante. Nu contează rezultatul, ci procesul în sine și conversațiile care apar în timp ce vă jucați împreună.

Gătitul împreună

Orice activitate de rutină din casă poate deveni o oportunitate prețioasă de a face ceva împreună. Alege o rețetă simplă și încearcă să îți implici copilul în fiecare etapă: spălatul legume, tocat, amestecat, decorat. Gătitul dezvoltă responsabilitatea, coordonarea și oferă satisfacția de a savura cu plăcere ceva făcut cu mâinile lor mici și iscusite.

Jocuri de societate sau jocuri inventate

Jocurile de societate contribuie la dezvoltarea răbdării și a spiritului de echipă. Te poți orienta către jocuri clasice sau chiar jocuri de cooperare – lucrezi împreună cu copilul tău pentru un scop comun, fără competiție. Dacă nu ai la îndemână un joc, puteți inventa împreună un joc propriu cu reguli stabilite de comun acord – creativitatea și distracția vor fi la cote maxime.

Jocuri de curse cu mașini

Dacă ai un copil pasionat de vehicule și vă place să colecționați cele mai impresionante modele de mașinuțe în miniatură, atunci le puteți folosi pentru tot felul de jocuri cu mașini. Puteți crea jocuri de curse, puteți recrea momente din filme cu mașini și nu numai. Abonamentele cu mașinuțe în miniatură deschid poarta către o lume plină de istorie, tehnică și nostalgie, special pentru a fi explorată împreună cu cei mici.

Explorare în natură

O plimbare în parc, o drumeție scurtă sau chiar organizarea unei vânători de comori în curte se poate transforma într-o aventură minunată. Observați frunzele, insectele, norii și vorbiți despre ele. Jocurile în natură calmează și vă apropie unul de celălalt.

Cititul împreună

Lectura împreună vă ajută să vă conectați, să învățați și să pășiți în lumi magice împreună. Citiți cu voce tare sau pe roluri o poveste preferată. Pentru copiii mai mari, puteți discuta despre personaje, despre morala poveștii și, eventual, puteți inventa un final alternativ. Lectura creează conexiuni emoționale puternice și sporește creativitatea copiilor.

Teatru de păpuși sau joc de rol

Alegeți câteva păpuși sau jucării de plus preferate și creați o piesă de teatru după o poveste din carte sau după o poveste inventată. În ceea ce privește jocurile de rol, variantele sunt numeroase: doctorul și pacientul, educatoarea și copiii, mecanicul de service auto, pompierii etc. Jocul de rol este extrem de benefic deoarece ajută la exprimarea emoțiilor și la dezvoltarea empatiei.

Scrieți un jurnal de familie

Notați sau desenați împreună ce ați făcut în weekend. Acest jurnal devine o amintire valoroasă și un prilej de reflecție și recunoștință, la care vă veți întoarce de fiecare dată când veți dori să retrăiți momentele frumoase petrecute împreună.

În concluzie, un weekend fără ecrane înseamnă mai multă atenție, mai multă conexiune și mai mult timp de calitate. Nu trebuie să organizezi activități perfecte; dimpotrivă, este nevoie doar de prezența ta autentică. Poate că, peste ani, copilul tău nu își va mai aduce aminte exact ce ați desenat împreună, însă va ști mereu cum s-a simțit alături de tine atunci când vă jucați împreună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
China a plantat așa de mulți copaci în deșertul Taklamakan, încât ecosistemul stochează carbon la niveluri-record
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Exclusiv
Știri România 13:00
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Poveștile secrete ale Sfântului Valentin: de la vindecări miraculoase, la căsătorii interzise
Știri România 12:50
Poveștile secrete ale Sfântului Valentin: de la vindecări miraculoase, la căsătorii interzise
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Cine este fotbalistul criticat de Gigi Becali, dar lăudat de MM Stoica, după U Craiova – FCSB 2-2: „El a jucat bine. Au fost alții care nu s-au ridicat la nivelul dorit”
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul criticat de Gigi Becali, dar lăudat de MM Stoica, după U Craiova – FCSB 2-2: „El a jucat bine. Au fost alții care nu s-au ridicat la nivelul dorit”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Imagini cu Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Reacția fanilor când au văzut-o pe vedetă, care e însărcinată cu al cincilea copil: „Superbă”
Stiri Mondene 13:11
Imagini cu Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Reacția fanilor când au văzut-o pe vedetă, care e însărcinată cu al cincilea copil: „Superbă”
Cum a slăbit Andra Măruță. Artista a dezvăluit ce mănâncă atunci când e la dietă: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos”
Stiri Mondene 13:05
Cum a slăbit Andra Măruță. Artista a dezvăluit ce mănâncă atunci când e la dietă: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
ObservatorNews.ro
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
Parteneri
La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă: „Bosco e o companie mare din Rusia. Le-am trimis modelul”
GSP.ro
La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă: „Bosco e o companie mare din Rusia. Le-am trimis modelul”
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
Fanatik.ro
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată