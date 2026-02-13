Bolojan susține că nu e adevărat că ajutăm Ucraina cu bani mulți, deși România are greutăți financiare

El s-a referit la ajutorul de 50 de milioane de euro dat la finalul lui 2025. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin, anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte la final, am dat comunicat de presă legat de sumele pe care le-am alocat şi cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, pe acest program de susţinere financiară”, a spus Bolojan vineri, 13 februarie, la Europa FM.

Trebuie însă precizat că ajutorul financiar de 50 de milioane de euro este doar o parte a sprijinului financiar trimis de România țării conduse de Volodimir Zelenski, lucru pe care Bolojan a omis să îl spună.

Premierul a continuat: „Trebuie să discutăm foarte deschis nişte lucruri. Vă rog să înţelegeţi că cel mai important lucru pentru o ţară, inclusiv pentru România, este siguranţa naţională. Ea nu se vede, cât timp lucrurile sunt liniştite. Este exact cum este sistemul de termoficare pentru un oraş. Dacă sistemul de termoficare, de cele mai multe ori subteran, funcţionează şi nu-l vezi, lucrurile sunt normale. În momentul în care apare o defecţiune şi ai probleme grave, de exemplu, cu încălzirea, îţi dai seama de această problemă”.

„Şi, că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistenţa pe care o are în faţa agresiunii ruse, apără practic acest Flanc de Est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla”, a conchis Bolojan.

Ce ajutor financiar și militar a dat România pentru Ucraina de la începutul războiului

Amintim că ajutorul acordat de România țării conduse de Zelenski, după războiul declanșat de Rusia în februarie 2022, este ținut la secret. Decizia a aparținut CSAT, condus la acel moment de fostul președinte Klaus Iohannis.

Singurele precizări oficiale despre acest subiect au fost mai întâi în august 2025, când premierul Ilie Bolojan, abia instalat de două luni, a declarat că Guvernul a dat „câteva zeci de mii de euro” pentru Ucraina din iunie și până în august 2025, iar când a fost el președinte interimar al României, țara noastră a trimis muniție de producție sovietică.

Apoi, în septembrie 2025, Bolojan a fost întrebat dacă este corectă estimarea președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, că România a acordat Ucrainei sprijin de 1,5 miliarde de euro în ultimii 3 ani. Șeful Guvernului a răspuns afirmativ.

După care, la finalul anului trecut, Ministerul de Externe a anunțat că România se alătură mecanismului de ajutorare a Ucrainei, cerut de SUA, și oferă alte 50 de milioane de euro. MAE a explicat atunci că țara noastră trebuie să își respecte angajamentele asumate ca stat membru NATO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE