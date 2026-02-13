Patronii Dedeman au cumpărat magazinele Carrefour din România

Unul dintre cele mai importante momente din retailul românesc din ultimii ani s-a produs după ce familia Pavăl, cunoscută în special ca proprietarii rețelei de bricolaj Dedeman, a intrat oficial în negocieri pentru preluarea operațiunilor Carrefour România, una dintre cele mai extinse rețele de magazine alimentare din țară.

Tranzacția, confirmată în această săptămână printr-un comunicat oficial al retailerului francez Carrefour, a fost evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro, o sumă care reflectă atât dimensiunea afacerii, cât și poziția puternică a Carrefour pe piața românească.

Cum se vor numi magazinele Carrefour după ce au fost cumpărate de frații Pavăl

Tranzacția include toate magazinele Carrefour din România, iar noul proprietar intenționează să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, o decizie rar întâlnită în astfel de situații, relatează Profit.ro.

Pavăl Holding, prin compania Dedeman SRL, deține deja o marcă înregistrată denumită KORRA, valabilă până în 2027, ceea ce sugerează posibilitatea lansării unui nou brand de retail în viitor.

Înainte de vânzarea către Dedeman, Carrefour a achiziționat hipermarketurile Cora de la grupul belgian Louiz Delhaize, preluând 10 hipermarketuri, 8 magazine de proximitate și aproximativ 2.400 de angajați.

Carrefour România operează o rețea mare și diversificată, cu aproape 480 de unități care includ hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și discount, dar și formate precum Market, Expres sau Supeco.

Rețeaua a înregistrat afaceri semnificative în ultimii ani, continuând să fie un jucător important în comerțul alimentar modern. Pentru frații Pavăl, această achiziție marchează o extindere importantă dincolo de domeniul bricolajului, în sectorul alimentar și de proximitate, consolidându-și totodată influența în economia românească.

Care este strategia globală a grupului Carrefour

Retragerea din România face parte din revizuirea strategică anunțată de CEO-ul Alexandre Bompard la sfârșitul anului 2024, cu scopul de a crește profitabilitatea pe piețele principale. Carrefour a finalizat, în 2025, achiziția integrală a subsidiarei din Brazilia pentru aproximativ un miliard de euro.

Brazilia este a doua cea mai mare piață a grupului, cu vânzări nete de 18,8 miliarde de euro în 2024. Franța rămâne lider, cu vânzări nete de 39,4 miliarde de euro în același an.

Totodată, în 2025, grupul și-a vândut operațiunile din Italia, pierzând 240 de milioane de euro în această tranzacție. Carrefour analizează și retragerea din Polonia și Argentina, iar presa belgiană a sugerat posibilitatea vânzării subsidiarei din Belgia, informație negată oficial de grup.

Performanța Carrefour România înainte de vânzare

Carrefour estimează vânzări nete de 2,77 de miliarde de euro în România pentru 2025, ușor mai scăzute față de cele 2,8 miliarde de euro din 2024. Profitul EBITDA este preconizat să ajungă la 173 de milioane de euro, iar venitul operațional recurent (ROI) este estimat la 29 de milioane de euro.

