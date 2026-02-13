De ce l-a comparat Daniel Băluță pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu

Primarul Sectorului 4 a vorbit despre o fixație pe disciplina bugetară impusă de premier, pe care a pus-o în paralel cu obsesia lui Ceaușescu pentru plata integrală a datoriei externe în anii 80.

„PSD joacă rolul pe care trebuie să-l joace și anume acela de protecție a oamenilor, pentru că, și să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate… Gândiți-vă, și cred că sunteți de acord cu mine, că în ultimele luni de zile avem o fixație în ceea ce privește sintagma deficitului bugetar. Ca om care am trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixația pe care Nicolae Ceaușescu o avea pentru plata datoriei externe, lucru pe care l-a și făcut, ca și domnul Bolojan. Și fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice, pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată”, a spus Băluță.

Și a continuat: „Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament și cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem, fie că unora le place sau altora nu le place, că vocea oamenilor trebuie ascultată”.

„Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu. Nu putem să fim «Dacă voi nu vă nu mă vreți, eu vă vreau». Nu se poate asta. Și aceste exemple istorice sunt extrem de valoroase pentru că noi construim viitorul bazându-ne pe experiențele și expertiza pe care am căpătat-o de fiecare dată, istoric vorbind”, a conchis primarul PSD al Sectorului 4.

În replică, premierul Ilie Bolojan, aflat în studioul Europa FM, a spus inițial că nu vrea să intre într-un conflict care nu ajută pe nimeni, dar apoi l-a „înțepat” pe Băluță: „Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru (n.red. Pasajul Unirea), pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”.

„Nu ştiu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică, în general. Eu n-am făcut, în cei 12 ani de mandat, la Oradea, reclame plătite la nici o lucrare publică”, a adăugat șeful Executivului.

De ce dictatura lui Ceaușescu a dăunat românilor

Dictatura din ultimii 10 ani ai comunismului a fost marcată de austeritate severă, izolare internațională și un control tot mai strict al populației. Securitatea lui Ceaușescu supraveghea românii prin informatori și interceptări, iar libertatea de exprimare nu exista. Mai mult, la finalul anilor ’80, pentru a plăti datoria externă, care a fost anunțată de Ceaușescu în primăvara lui 1989, s-au impus raționalizări drastice la alimente și căldură, ceea ce a făcut ca nivelul de trai al populației să scadă enorm.

Nicolae Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște, după un proces sumar. Decizia a fost luată de cei care au preluat puterea după 22 decembrie 1989, printre care fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, numit vicepremier după Revoluție.

Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989. Foto: Hepta

Peste 60 la sută dintre români susțin însă că regimul comunist a fost bun pentru România și că dictatorul Nicolae Ceaușescu a condus bine țara, iar aproape 50% cred că înainte de 1989 se trăia mai bine, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP pe această temă, realizat în parteneriat cu IICCMER și prezentat în iulie 2025 la Palatul Victoria.

