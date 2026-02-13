De ce l-a comparat Daniel Băluță pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu

Primarul Sectorului 4 a vorbit despre o fixație pe disciplina bugetară impusă de premier, pe care a pus-o în paralel cu obsesia lui Ceaușescu pentru plata integrală a datoriei externe în anii 80.

„PSD joacă rolul pe care trebuie să-l joace și anume acela de protecție a oamenilor, pentru că, și să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate… Gândiți-vă, și cred că sunteți de acord cu mine, că în ultimele luni de zile avem o fixație în ceea ce privește sintagma deficitului bugetar. Ca om care am trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixația pe care Nicolae Ceaușescu o avea pentru plata datoriei externe, lucru pe care l-a și făcut, ca și domnul Bolojan. Și fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice, pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată”, a spus Băluță.

Și a continuat: „Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament și cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem, fie că unora le place sau altora nu le place, că vocea oamenilor trebuie ascultată”.

„Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu. Nu putem să fim «Dacă voi nu vă nu mă vreți, eu vă vreau». Nu se poate asta. Și aceste exemple istorice sunt extrem de valoroase pentru că noi construim viitorul bazându-ne pe experiențele și expertiza pe care am căpătat-o de fiecare dată, istoric vorbind”, a conchis primarul PSD al Sectorului 4.

În replică, premierul Ilie Bolojan, aflat în studioul Europa FM, a spus inițial că nu vrea să intre într-un conflict care nu ajută pe nimeni, dar apoi l-a „înțepat” pe Băluță: „Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru (n.red. Pasajul Unirea), pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”.

„Nu ştiu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică, în general. Eu n-am făcut, în cei 12 ani de mandat, la Oradea, reclame plătite la nici o lucrare publică”, a adăugat șeful Executivului.

De ce dictatura lui Ceaușescu a dăunat românilor

Dictatura din ultimii 10 ani ai comunismului a fost marcată de austeritate severă, izolare internațională și un control tot mai strict al populației. Securitatea lui Ceaușescu supraveghea românii prin informatori și interceptări, iar libertatea de exprimare nu exista. Mai mult, la finalul anilor ’80, pentru a plăti datoria externă, care a fost anunțată de Ceaușescu în primăvara lui 1989, s-au impus raționalizări drastice la alimente și căldură, ceea ce a făcut ca nivelul de trai al populației să scadă enorm.

Nicolae Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște, după un proces sumar. Decizia a fost luată de cei care au preluat puterea după 22 decembrie 1989, printre care fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, numit vicepremier după Revoluție.

Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989. Foto: Hepta

Peste 60 la sută dintre români susțin însă că regimul comunist a fost bun pentru România și că dictatorul Nicolae Ceaușescu a condus bine țara, iar aproape 50% cred că înainte de 1989 se trăia mai bine, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP pe această temă, realizat în parteneriat cu IICCMER și prezentat în iulie 2025 la Palatul Victoria.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție”
Analiză
Știri România 16:00
De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție”
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Știri România 15:11
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Parteneri
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul.ro
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
Fanatik.ro
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Paul Ipate, piesă de teatru alături de Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi: „6 inimi, 3 greșeli”
Stiri Mondene 15:46
Paul Ipate, piesă de teatru alături de Andrei Mateiu, Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi: „6 inimi, 3 greșeli”
Noi imagini din casa Georgianei Lobonț. Cum arată bucătăria cântăreței, locul unde ea își începe dimineața
Stiri Mondene 15:38
Noi imagini din casa Georgianei Lobonț. Cum arată bucătăria cântăreței, locul unde ea își începe dimineața
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
ObservatorNews.ro
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Mediafax.ro
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Politică 15:32
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice”. Replica premierului
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată