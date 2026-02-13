Despre Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților

14 februarie este considerată Ziua Iubirii. Sărbătoarea este asociată cu Sfântul Valentin, însă originea ei este destul de incertă. Există mai multe povești despre cine a fost Sfântul Valentin, unele dintre ele având legătură cu Ziua Îndrăgostiților, altele deloc, însă Valentines Day a ajuns să fie sărbătorită în tot mai multe regiuni de pe glob ca fiind Ziua Iubirii.

Una dintre legendele care ar sta la originea acestei sărbători este una care datează din secolul al III-lea. Se spune că Valentin a fost un preot care a slujit în secolul al treilea la Roma. Când împăratul Claudius al II-lea a decis că bărbații singuri sunt soldați mai buni decât cei cu soții și familii, el a interzis căsătoria tinerilor. Valentin, dându-și seama de nedreptatea decretului, l-a sfidat pe Claudius și a continuat să facă căsătorii pentru tinerii îndrăgostiți în secret. Când acțiunile lui Valentin au fost descoperite, Claudius a ordonat să fie omorât. Mai sunt însă și alte legende despre Sfântul Valentin.

Ziua Iubirii se sărbătorește în foarte multe zone din lume, chiar dacă nu peste tot la aceeași dată și nu neapărat sub denumirea de Valentines Day. Spre exemplu, în America Latină, Sfântul Valentin/Valentines Day este cunoscut sub numele de Ziua Iubirii și Ziua Prieteniei.

De asemenea, în Brazilia, Valentines Day este celebrat pe data de 12 iunie, înainte cu o zi de Sfântul Anton, patronul căsătoriei.

Dragobetele este sărbătoarea iubirii la români şi are rădăcini adânci în cultura populară, fiind celebrată pe 24 februarie.

Sfântul Valentin 2026 – Mesaje de Valentine’s Day

Indiferent de data și denumirea zilei în care este sărbătorită iubirea, nu rata ocazia să-ți arăți dragostea și aprecierea pentru partener sau parteneră și trimite-i mesaje de Sfântul Valentin sau spune-i-le în mod direct.

Mesaje de Sfântul Valentin 2026 – urări si felicitări de Ziua Indrăgostiților

Mesaje de Valentine’s Day 2026

În fiecare zi alături de tine simt că trăiesc o poveste de dragoste care depășește orice imaginație. Ești lumina care îmi luminează întunericul, bucuria care îmi umple inima și liniștea care mă învăluie în brațele tale. La mulți ani de Valentines Day, iubirea mea!

Ești partenerul perfect în această călătorie a vieții, iar alături de tine simt că pot traversa orice obstacol. Fiecare zi petrecută cu tine este o sărbătoare a iubirii și a fericirii. Te iubesc!

Dragostea noastră este ca un castel fermecat, în care fiecare colț ascunde secretele noastre. Ești cavalerul meu în armură strălucitoare, cel care mă protejează și mă iubește necondiționat. La mulți ani de Valentines Day, sufletul meu pereche!

În ochii tăi găsesc refugiul meu, iar în inima ta găsesc căldura și alinarea de care am nevoie în cele mai grele momente. Te iubesc dincolo de orice limită și îți mulţumesc pentru clipele de magie și romantism!

Fiecare clipă împreună cu tine este o comoară neprețuită pe care o păstrez cu grijă în inima mea. Ești partenerul meu de viață, cel cu care împărtășesc bucuriile și tristețile, visele și temerile. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte!

Când mă uit în ochii tăi, văd universul întreg oglindindu-se în strălucirea lor. Ești misterul pe care îl cautam, bucuria pe care o simt în fiecare zi și visul care mi s-a îndeplinit. Te iubesc!

Fiecare clipă alături de tine este o aventură în care descoperim mereu noi și noi motive să ne îndrăgostim din nou și din nou. Ești persoana care mă susține în toate alegerile și care mă iubește necondiționat şi alături de care vreau să-mi petrec toată viaţa.

Mi-au plăcut şi alți ochi, am sărutat şi alte guri, am ascultat şi alte vorbe dulci și am strâns şi alte mâini, dar nu am iubit pe nimeni cum te iubesc pe tine. Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău este făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta este încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, căci sunt iubit de tine.

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să trăiesc o mie de ani. Dar acești ani să fie mereu cu tine în inima mea!

Eşti cea mai dulce când zambesti, când râzi, când plângi, când mă cerţi, când mă alinţi, când mă iubeşti. Ești dulce mereu în inima mea!

Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima, iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc!

Tu ești rădăcina mea, iar iubirea noastră este floarea cea mai frumoasă, cu fiecare petală plină de emoții pure și sincere. Te iubesc enorm, sufletul meu pereche!

Iubirea noastră este ca un dans etern, în care suntem mereu sincronizați şi fiecare moment petrecut cu tine este o comoară prețioasă. Nu pot imagina viața fără tine lângă mine, tu ești inima și sufletul meu.

Dragostea noastră este ca un castel de piatră construit cu răbdare și grijă, e temelia pe care îmi clădesc viitorul. În turnurile sale simt că mă pierd și mă găsesc în același timp, iar aici este adevărata mea casă.

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa

Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine‘s Day îţi reamintesc: te iubesc la fel de mult cum iubesc viaţa, minunea vieţii mele!

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune „Uite asta!”.

Când te văd inima mea bate tare și nu mai pot să respir. Te iubesc și, atunci când te văd, inima mea sare la tine în piept. Inima numai pe tine te vrea și nu pe altcineva.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbește prin priviri și atitudini. Hai să ne bucurăm de iubire! Te iubesc!

Dragostea mea pentru tine va dura până când un orb va reuși să picteze zgomotul unei petale de trandafir căzută pe o masă de cristal. Te iubesc!

Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine.

Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred că Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat.

Iubesc, iubesc, iubesc… e totuși omenesc! Atingerile tale suave sunt asemenea atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii.

Fiecare sărut al tău este ca o notă de muzică dulce, fiecare sărut al tău compune melodia care îmi încântă sufletul, fiecare sărut al tău mă transpune în braţele fericirii. Te iubesc şi vreau să fim împreună pentru totdeauna!

Mesaje de Sfântul Valentin pentru iubită

”Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce mă trezește de dimineața!”

„Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru că ești atât de iubită și îți promit că așa vei fi mereu.”

“Tu ai făcut că singurătatea care îmi umplea zilele să dispară din viața mea pentru totdeauna. Mi-ai adus liniște interioară, un sentiment de bine și multă, multă iubire și fericire”.

“Tu ești jumătatea care mă face întreg, dragostea mea, fără tine n-aș mai fi eu, cel de acum. Înainte să te întâlnesc, simțeam un gol lăuntric, de parcă îmi lipsea ceva vital. Acum că te am pe ține, acel sentiment a dispărut, de parcă nici n- ar fi existat vreodată”.

“De când mi-ai apărut în cale, viață-mi este mai frumoasă, lumea îmi pare mai bună, pentru că tu ești alături de mine”.

“Pentru că azi este ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, vreau să-ți aduc aminte – pentru că nu o fac cât de des ar trebui – cât de mult te iubesc”.

Tu ești singura ființă din lumea asta care mă iubește așa cum îmi doresc eu să fiu iubit: uneori cu pasiune, alteori cu tandrețe. Mă simt un răsfățat al vieții pentru că tu m-ai ales pe mine să-ți te însoțesc prin viață.

“Stelele de pe cer sunt tot atâtea gânduri de iubire pe care ți le trimit ție, iubita mea. Câte picături sunt în ocean, cu atâtea sărutări vreau să-ți acopăr trupul”.

Mesaje de Sfântul Valentin pentru iubit

“Dragostea – Toată viața am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă tine, am găsit-o”.

“Poate pentru alții dragostea este durere și suferință, dar eu nu simt asta deloc. Dragostea ta mă face atât de fericită, cum nu bănuiam că voi fi vreodată. Lumea e un loc mai bun cu ține alături”.

“Ziua în care mi-ai apărut în cale îmi pare ziua în care m-am născut din nou. Nu-mi imaginez viața mea fără tine și sper că și pe viitor, fiecare zi a îndrăgostiților să ne găsească unul în brațele celuilalt”.

“Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm!”

“Cele mai plăcute și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, dar pot fi simțite în inima”. “Promit să te iubesc în toate formele, acum și întotdeauna. Promit să nu uit niciodată că această este o iubire pe care o simți o dată-n viață. Te ador”.

“Mi-ai părut perfect de când te-am văzut prima oară și te-am iubit. Apoi am văzut că nu ești perfect și te-am iubit și mai mult”.

„Te iubesc sună atât de scurt, atât de puţin, dar ceea ce înseamnă nu poate fi cuprins în câteva cuvinte. Cu cât te cunosc mai bine, cuvintele astea par mai mici, mai puţin importante, pentru că..vezi tu…eu te iubesc mai mult decât pot să spun vreodată.”

„Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!”

„Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.”

Mesaje amuzante de Sfântul Valentin

”Subsemnata, adică eu, declar că din accidentul de ciocnire pe care l-am avut când te-am cunoscut m-am ales cu inima frântă şi am rămas privind în gol cu ochii căzuţi în gură. Ca urmare a acestui accident m-am îndragostit total şi iremediabil de tine. Te iubesc!”

“Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele”

”M-am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogată sunt!”

”Trebuie sa fii tare obosit pentru ca ai alergat prin mintea mea toata ziua. Te iubesc!”

Sfântul Valentin 2026 – Citate despre iubire

Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mână – Alfred de Musset.

Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit – Victor Hugo.

Doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește cu toată ființa sa – Gabriel Garcia Marquez.

Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc – Liviu Rebreanu.

Când iubești profund, găsești întotdeauna ceva nou în persoana iubită – Blaise Pascal.

Trebuie să iubești pe oricine, orice, oricum, numai să iubești – Alexandre Dumas.

Când iubim, întotdeauna ne străduim să devenim mai buni. Când ne străduim să devenim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai bun – Paulo Coelho;

Te iubesc și te voi iubi toată viața, iar dacă și după moarte oamenii iubesc, atunci te voi iubi pentru totdeauna – Dante Alighieri.

Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în schimb – Antoine de Saint-Exupery. Dragostea este zarea liberă și largă, unde sufletul poate să își întindă aripile – Charles Wagner;

Să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești pe cineva îți dă curaj – Lao Tzu;

Iubirea este tot ce avem, este singura modalitate în care ne putem ajuta unul pe celălalt – Euripide;

A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție – Antoine de Saint Exupery;

Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea – Lev Tolstoi.

Nu este nevoie de motiv pentru a iubi – Paulo Coelho.

