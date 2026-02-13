

Anual, un consult dermatologic: ,,Este bine să fie făcut în orice perioadă a anului”

Organizații internaționale care se ocupă de prevenția cancerului de piele recomandă ca toată lumea să își monitorizeze pielea, iar persoanele cu factori de risc (inclusiv un număr mare de alunițe) să se adreseze medicului pentru examinare periodică.

AIRC, organizație europeană de prevenție, precum și Fundația Americană de Melanom (American Melanoma Foundation) sunt de părere că toată lumea trebuie să își verifice pielea cel puțin o dată pe an, iar persoanele cu risc crescut chiar mai des.

Dr. Raluca Andreea Radu, medic rezident dermatolog. Foto: arhiva personală

„Un consult dermatologic pentru evaluarea alunițelor este bine să fie făcut în orice perioadă a anului. Recomand anual să facem acest consult, această evaluare dermatologică și dermatoscopică a leziunilor de pe piele,” a precizat dr. Raluca Radu.

Dermatologii de la celebrul Institut Dana‑Farber Cancer atrag atenția că un număr mare de nevi (alunițe) — mai ales peste 100 — este un indicator al unui risc crescut de dezvoltare a melanomului, cel mai agresiv cancer de piele.

Conform unei meta‑analize citate de MoleMap Australia, oamenii care au între 101 și 120 de alunițe au un risc de melanom de aproape de șapte ori mai mare în comparație cu cei care au mai puține alunițe de piele. Astfel, persoanele care au pe piele mai mult de 100 de alunițe, ar trebui să fie vigilente și să meargă anual la dermatolog pentru un consult de specialitate.

Dermatoscopia, investigație decontată de CNAS

Dermatoscopia este recunoscută internațional ca un instrument non-invaziv esențial în evaluarea precoce a melanoamelor și a leziunilor pigmentare. Într-un studiu publicat în Life, autorii arată că această metodă crește semnificativ acuratețea detecției melanomului, contribuind la diagnosticarea timpurie a bolii.

„Numai pe baza criteriilor dermatoscopice putem spune dacă o aluniță necesită o excizie în perioada următoare sau poate intra într-o perioadă de monitorizare,” a subliniat dr. Raluca Radu.

Dermatoscopia îmbunătățește în mod semnificativ capacitatea medicului de a distinge între leziuni benigne și maligne (canceroase), reducând astfel biopsiile inutile și ajutând la identificarea timpurie a melanomului și a altor cancere cutanate.

Dermatoscopia digitală este o metodă de examinare nedureroasă şi rapidă, care scanează pielea și îi ajută pe medici să vizualizeze în detaliu leziunile/alunițele.

,,Cu ajutorul dermatoscopului se mărește imaginea aluniței/leziunii de până la 140 de ori, în format full-HD, iar imaginile sunt stocate digital, pentru a putea fi urmărite eventualele modificări apărute în timp”, a explicat dr. Lucian Russu, care a avertizat că la orice vârstă poate să apară un cancer de piele.

În România, consultul dermatologic și dermatoscopia se pot face gratuit la orice medic dermatolog, aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS), în cazul celor care sunt asigurați în sistemul public de asigurări de sănătate. Este necesar doar un bilet de trimitere de la medicul de familie la dermatolog.

„Dacă o persoană observă o aluniță care îi ridică semne de întrebare și dorește să consulte un dermatolog, primul pas este să se adreseze medicului de familie, care poate oferi trimiterea către un specialist. Ulterior, programarea la dermatolog se poate face online, telefonic sau direct la clinicile aflate în contract cu Casa de Asigurări”, a precizat medicul dermatolog.

Vizita la specialist presupune evaluarea clinică și dermatoscopică a alunițelor, iar în urma consultului se stabilesc indicațiile necesare. Dacă este nevoie, se pot efectua investigații suplimentare pentru confirmarea diagnosticului.

În majoritatea cazurilor, îndepărtarea alunițelor se realizează într-o singură zi, astfel că pacientul nu are nevoie de spitalizare prelungită.

Radiațiile UV pot influența aspectul alunițelor

Unul dintre motivele pentru care medicii dermatologi recomandă sezonul rece este legat de expunerea redusă la radiațiile UV, care pot influența atât aspectul nevilor (alunițelor), cât și procesul de vindecare după excizie.

„În privința îndepărtării alunițelor, nu impunem ca aceste intervenții să fie făcute în sezonul rece, însă recomandăm această perioadă, deoarece pielea nu este expusă intens la soare. Radiațiile UV pot influența procesul de vindecare și favorizează apariția cicatricilor pigmentate. În plus, iarna, complicațiile sunt mult mai puține, fiindcă persoana transpiră mai puțin și astfel riscul unor infecții este mai mic”, a explicat dr. Radu.

Studii clinice susțin faptul că expunerea la radiații ultraviolete (atât UVA cât și UVB) determină modificări în aspectul dermatoscopic al nevilor, precum intensificarea pigmentării sau apariția de noi elemente vizuale, pe care medicii le pot confunda cu semne de malignitate.

De asemenea, alte cercetări evidențiază faptul că UV-ul poate induce creșterea pigmentării sau alte schimbări ale structurii nevilor — inclusiv schimbări observabile dermatoscopic, ceea ce justifică evitarea exciziilor când pielea este expusă intens la soare.

Când o aluniță devine un motiv de îngrijorare

Dr. Radu explică foarte clar criteriile care fac ca un nev să ridice semne de alarmă.

,,Atunci când observăm o aluniță nou apărută sau modificări la una deja cunoscută, evaluăm criteriile ABCDE: asimetria, marginea, culoarea, diametrul și evoluția. O aluniță care nu are o formă regulată — nu este perfect rotundă sau pătrată — prezintă margini neregulate, zimțate sau estompate și mai multe nuanțe de pigment, avem un semnal de alarmă. Diametrul este de asemenea important: în general, alunițele mai mari de 6 mm (peste jumătate de centimetru) necesită evaluare. Și nu în ultimul rând, evoluția: dacă o aluniță pe care o avem de ceva timp își schimbă aspectul, este nevoie de un consult dermatologic cu evaluare dermatoscopică. Unele alunițe se modifică, dar nu reprezintă neapărat un risc; totuși, chiar și acestea trebuie monitorizate dermatoscopic.”

Aceste criterii sunt folosite și în practica medicală internațională pentru evaluarea riscului de melanom și orientarea spre excizie sau monitorizare.

Există și situații, în care indiferent de sezon, medicul dermatolog trebuie să intervină imediat.

„Dintre urgențe, cea mai importantă este melanomul, însă există și alte formațiuni cutanate care necesită intervenție rapidă. Vorbim, de exemplu, de tumorile mai puțin agresive, cum sunt carcinoamele bazocelulare și scuamoase, care pot crește, pot sângera și pot fi invalidante, motiv pentru care se recomandă îndepărtarea lor cât mai rapidă”, a explicat dr. Raluca Radu.

În cazul copiilor, principiile sunt similare: un consult dermatologic anual este indicat chiar și atunci când apar formațiuni tumorale mici.

,,Cele mai frecvente formațiuni întâlnite la copii sunt angioamele, adică formațiuni vasculare, unele dintre ele necesitând intervenție medicală pentru îndepărtare. În general, recomandarea este ca și la copii să se efectueze consultații dermatoscopice anuale. Dacă este posibil, intervențiile se fac iarna, evident dacă nu există riscuri majore în amânarea acestora,” a spus medicul.

O persoană moare din cauza cancerului de piele la fiecare 4 minute

Melanomul este considerată de medici, cea mai mortală formă de cancer de piele. În ultimul deceniu, numărul cazurilor anuale de melanom a crescut cu aproape 50%, ajungând la peste 287.000 la nivel mondial. Aceasta se traduce prin 60.000 de decese cauzate de melanom, în fiecare an la nivel global.

Dacă la aceste cifre se adaugă incidența și mortalitatea cancerelor de piele non-melanom, statisticile devin și mai șocante. Peste un milion de cazuri de cancer de piele non-melanom sunt diagnosticate anual. Deși aceste tipuri de cancer de piele sunt considerate mai puțin periculoase, în 2020 au fost înregistrate totuși 65.000 de decese asociate.

Împreună, aceste statistici alarmante înseamnă că o persoană moare din cauza cancerului de piele la fiecare 4 minute.

România înregistrează o incidență în creșterea melanomului, cu 11,8 cazuri la 100.000 de locuitori anual, ceea ce înseamnă 2.247 de cazuri noi pe an, potrivit celor mai recente estimări.

Melanomul este al patrulea cel mai frecvent cancer la persoanele între 0 și 44 de ani, afectând copii și adulți tineri, în plină putere de muncă. Îngrijorător este și faptul că rata de supraviețuire la 5 ani pentru pacienții români este estimată la doar 50%, comparativ cu 90% în țările occidentale, iar 25% dintre cazurile de melanom sunt descoperite în stadii avansate.

În acest context, mesajul dr. Raluca Radu este: „Să nu neglijăm pielea, care este cel mai mare organ al nostru, și să o ducem la control, cel puțin o dată pe an.”

Scoaterea alunițelor este o procedură sigură și estetică, dacă este făcută sub supraveghere medicală.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE