Mai exact, Bolojan a zis așa: „Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. (…) trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”.

Când l-am auzit prima oară, am zis: ai grijă, Bolojan, să nu cumva să vină tinerii și să accepte, ce faci cu ei, unde îi bagi când tu știi numai să tai? Discuția despre medicină seamănă uneori cu aceea despre educație. Țipă habarniștii că nu vor tinerii să vină, să se angajeze, iar în realitate sunt tineri care se chinuie infernal să intre în sistem și sunt batjocoriți, respinși. Tu nu le dai nimic, apoi te plângi că ei nu vor nimicul.

Apoi, inevitabilul s-a produs, Bolojan a fost acuzat de ceaușism. S-a dus în șanț dezbaterea, ca de obicei, dar chiar și așa putem pune niște întrebări. Bolojan e doar un recepționer sadic: el te anunță că vrea să te chinuie, dar nu-ți spune cum și unde. E juma‘ de Ceaușescu. Absolvenții de facultăți erau repartizați prin toate ungherele patriei, nu era ușor, dar primeau un „start” social, măcar. Chiar credeți că așa mulți tineri ar găsi respingător un sistem de repartizare prin țară cu un job stabil, cu un ajutor de locuire?

Avem tineri foarte puțini care mai vin din medii sărace la facultate. Anii ăștia le-am tăiat șansele și mai mult. Iar clasele de mijloc și superioare sunt izolate în bule clujene, bucureștene, timișorene care le fac de neconceput un parcurs de viață diferit. Dacă am recruta oameni din toate mediile sociale și din toate zonele, am avea poate și o mai mare deschidere către lucrul prin diverse colțuri. Dar pentru asta ar trebui să dai ce dădea Ceaușescu: un număr clar de posturi pe care oamenii să știe că pot conta. Bolojan vrea medici captivi în țară pe care să-i țină eventual fără posturi și fără spitale. Tai de la sănătate, dar vrei medici. În condițiile astea, bine că au unde pleca, aici n-au loc.

Aceleași prostii le-am auzit și cu învățământul. Nu vor tinerii să vină!, se urlă. Dup-aia ne uităm la concursurile pentru titularizare și vedem o bătălie surdă pentru 0 locuri de muncă.

Cine se plânge mai exact?

A fost multă jale pe rețele că „ne leagă Bolojan de glie”. Dar e o jale și de clasă socială, îmi pare rău s-o spun. Chiar nu cred că chiar toți tinerii ar refuza o ofertă clară de început de carieră într-un oraș mai mic. M-am săturat de acest tip de chirăială. Problema e tocmai că Bolojan o aruncă „la mișto”, apoi face totul fix invers.

Mai ține și de mediile din care mai recrutăm tineri pentru medicină sau științe în învățământul superior. Mai ales de la clasa de mijloc în sus, mai ales din urbanul mare. Oricât s-ar văicări aceștia, statul român chiar oferă o educație bunicică gratis! Știu, sunt costuri ascunse, probleme, dar tot e mai ieftin decât se percepe pentru educație prin alte părți. Dar proporția de tineri din păturile sărace care să ajungă la o facultate serioasă e din ce în ce mai mică.

Sunt oameni care ar vrea să încerce, dar nu să-i trimiți în spitale în care să stea cu bisturiul în mână și să-și plângă de milă, trebuie dotări, trebuie angajări transparente, chiar protecție în fața unor vătafi locali. Trebuie să le dai o locuință, desigur, contra promisiunii că vor munci acolo pentru un interval. Oricum muncesc și ca rezidenți, să nu uităm asta. Numai că Bolojan nu știe partea cu organizarea, el știe doar juma‘ de frază capitalistă: ce proști și hoți sunt bugetarii (în afară de el)!

Așadar, când mai auziți viziuni din astea a la Bolojan, „să rămână în țară fără să știu ce plan am pentru ei”, nu-l mai jigniți pe Ceașcă, vă rog eu. Sistemul anilor 70-80 a propus un sistem clar, drept-nedrept, cum l-or fi văzut cei de atunci, dar clar. Dacă încercați să-l explicați tinerilor, aveți grijă nu cumva să vă zică „uau, ce tare, vrem și noi”.

Bugetarul turbo-capitalist

Bolojan nu știe ce e aia capitalism. Dar iubește antreprenorii. El a făcut bani și avere din salarii mici de bugetar, prin metode bine ținute la secret, dar habar n-are ce-I aia piață liberă, concurență, faliment etc. Sunt mulți ca el. Nu e singur. Acest gen de capitalism bugetar se vede chiar și în discuția despre medici. Eu când aud văicăreli că vai, producem mulți medici și ne pleacă, până și mintea mea de socialist se oprește puțin și întreabă: Bă, adică vă plângeți că faceți ceva bine?

Sunt căutați medicii români afară? Foarte bine, investiți și mai mult în astfel de facultăți dacă se cer. Tot vă place cuvântul „hub”, faceți HUB de medicină, de științe, pretindeți de la UE ajutoare suplimentare pentru că sunteți producători de meserii înalt calificate. Păi nu erați capitaliști? Fiți capitaliști. Ăștia ca Bolojan sunt doar Hagi Tudose, banii sunt ca să-i mângâi lasciv și să-ți iei apartament în Bihor, nu să-i pui să producă și mai mult capital. Dacă educăm bine medici, atunci să educăm și mai mulți și să obținem ceva capital din asta, de ce nu gândești capitalist dacă tot pretinzi că ești primul antreprenor al țării?

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE