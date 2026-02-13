În cele cinci țări chestionate de Politico – Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania și Franța -, marea majoritate a respondenților consideră că lumea devine din ce în ce mai periculoasă. În toate aceste țări, cu excepția Germaniei, respondenții consideră acum că riscul izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial în următorii cinci ani prevalează asupra posibilității de menținere a păcii.

Cea mai mare proporție de respondenți (46%) a declarat că războiul este „probabil” sau „foarte probabil” în Statele Unite, a căror armată a fost implicată în diverse tipuri de operațiuni de luptă în Iran, Venezuela, Siria și Africa în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

În martie 2025, când institutul de sondare Public First a pus pentru prima dată această întrebare la cererea Politico, procentajul era de 38%. Cea mai semnificativă creștere, cu 13 puncte procentuale, până la 43%, a fost constatată în Regatul Unit.

Doar în Germania s-a constatat o scădere a procentajului celor care consideră războiul „foarte probabil”, de la 25% la 23%. Însă, per total, se observă o „schimbare bruscă către o lume mai puțin sigură, unde războiul este considerat probabil, iar alianțele instabile”, subliniază Seb Reid, șeful Departamentului de sondaje de la Public First.

Cel puțin o treime dintre respondenții din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Canada consideră că utilizarea armelor nucleare într-un conflict este probabilă.

În Europa, Rusia este considerată cea mai mare amenințare la adresa păcii, în timp ce canadienii se tem acum cel mai mult de America lui Trump, care a amenințat în repetate rânduri că va transforma Canada în cel de-al 51-lea stat american.

Peste 50% dintre respondenții din Franța, Germania, Marea Britanie și Canada au declarat că țara lor ar trebui să își mărească cheltuielile pentru apărare. Cu toate acestea, disponibilitatea lor de a accepta creșterea investițiilor în apărare a scăzut semnificativ atunci când li s-a cerut să ia în considerare dacă acestea ar trebui finanțate prin reduceri ale altor programe guvernamentale, creșterea împrumuturilor guvernamentale sau creșterea impozitelor, notează Politico.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE