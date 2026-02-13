Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, însoțite de mesajul ironic: „Frumos, doamnă, ai scăpat de gunoi…”, relatează publicația locală Știri de Cluj.

În înregistrare, femeia se apropie de clădire cu o plasă voluminoasă, se oprește câteva secunde și o lasă pe jos, fără să caute un coș de gunoi sau o zonă specială pentru deșeuri.

Gestul a atras critici dure din partea utilizatorilor online. Autoritățile locale nu au oferit încă detalii despre identificarea sau sancționarea persoanei în cauză.

Totodată, românii care sunt prinși că depozitează sacii cu gunoi menajer lângă coșuri sau tomberoane riscă pedepse dure.

Cetățenii care observă aceste abateri pot face reclamații. În funcție de gravitatea faptei, se poate ajunge și la plângere penală.

Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice". Replica premierului
De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție"
Analiză
Știri România 16:00
De ce multor persoane le este greu să se atașeze emoțional și cum îi afectează imaginea iubirii perfecte din februarie. Psihoterapeut: „Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție"
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Știri România 15:11
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Monden

Sfatul amuzant dat de Nick Jonas despre căsnicie: „Cel mai bun lucru din lume". Din 2018 e căsătorit cu Priyanka Chopra
Stiri Mondene 16:58
Sfatul amuzant dat de Nick Jonas despre căsnicie: „Cel mai bun lucru din lume". Din 2018 e căsătorit cu Priyanka Chopra
Românii au talent 13 februarie 2026. Un copil de 10 ani transformă scena Românii au talent într-un circuit de curse
Stiri Mondene 16:30
Românii au talent 13 februarie 2026. Un copil de 10 ani transformă scena Românii au talent într-un circuit de curse
Politic

Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Politică 16:14
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice". Replica premierului
Politică 15:32
Daniel Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Ceaușescu: „O comparație onestă între două personalități politice". Replica premierului
