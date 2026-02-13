Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, însoțite de mesajul ironic: „Frumos, doamnă, ai scăpat de gunoi…”, relatează publicația locală Știri de Cluj.

În înregistrare, femeia se apropie de clădire cu o plasă voluminoasă, se oprește câteva secunde și o lasă pe jos, fără să caute un coș de gunoi sau o zonă specială pentru deșeuri.

Gestul a atras critici dure din partea utilizatorilor online. Autoritățile locale nu au oferit încă detalii despre identificarea sau sancționarea persoanei în cauză.

Totodată, românii care sunt prinși că depozitează sacii cu gunoi menajer lângă coșuri sau tomberoane riscă pedepse dure.

Cetățenii care observă aceste abateri pot face reclamații. În funcție de gravitatea faptei, se poate ajunge și la plângere penală.

