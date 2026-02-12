Cine a fost Sfântul Valentin

Ziua Îndrăgostiților își trage numele de la un sfânt celebru, însă, paradoxal, identitatea exactă a lui Valentin rămâne învăluită în mister. De-a lungul timpului au circulat mai multe povești despre cine a fost cu adevărat, iar acestea diferă foarte mult.

Cea mai răspândită versiune spune că Sfântul Valentin a fost un preot din Roma, care a trăit în secolul al III-lea d.Hr., în timpul domniei împăratului Claudius al II-lea. Imperiul Roman era atunci implicat în numeroase bătălii, iar împăratul credea că bărbații căsătoriți nu erau soldați buni, deoarece nu doreau să plece la război, fiind atașați de soțiile și familiile lor. De aceea, Claudius a decis să interzică căsătoria.

Valentin a considerat această măsură nedreaptă și, sfidând porunca imperială, a continuat să oficieze căsătorii în secret. Când împăratul a aflat, preotul a fost arestat, aruncat în închisoare și condamnat la moarte.

Potrivit legendei, în perioada detenției, preotul Valentin s-ar fi îndrăgostit de fiica temnicerului. În ziua execuției sale, pe 14 februarie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare de rămas-bun, semnată „de la al tău Valentin”, expresie care avea să devină celebră de-a lungul istoriei, potrivit BBC.

Alte relatări susțin, însă, că Sfântul Valentin a fost ucis pentru că i-a ajutat pe creștinii persecutați în timpul domniei lui Claudius al II-lea să evadeze din închisorile romane, fapt considerat o gravă încălcare a legilor imperiale.

Cum a apărut Valentine’s Day

Sărbătorirea unei zile dedicată iubirii este o tradiție foarte veche, despre care se crede că își are originea într-un festival roman antic. Prima celebrare oficială a Zilei Sfântului Valentin datează din anul 496 d.Hr. În Roma antică, la mijlocul lunii februarie avea loc festivalul Lupercalia, care marca, în mod simbolic, începutul primăverii. Această sărbătoare era însoțită de numeroase ritualuri.

Potrivit uneia dintre credințe, în cadrul festivităților, băieții extrăgeau dintr-o urnă bilețele cu numele fetelor, formând astfel cupluri pentru durata festivalului, iar uneori aceste legături se transformau în căsătorii. Totuși, nu există dovezi certe care să confirme că această practică a fost reală.

Mai târziu, Biserica a încercat să transforme Lupercalia într-o sărbătoare creștină și a decis să o asocieze cu comemorarea Sfântului Valentin. Treptat, numele acestuia a început să fie folosit de oameni pentru a-și exprima sentimentele de dragoste, iar Ziua Sfântului Valentin a devenit, în timp, o ocazie dedicată iubirii și afecțiunii.

Cum se sărbătorește azi Valentines Day

Astăzi, Valentines Day este o sărbătoare internațională a iubirii, celebrată sub diferite forme, în funcție de cultură și de tradiție. În multe țări, ziua de 14 februarie este asociată cu schimbul de cadouri simbolice: flori, în special trandafiri roșii, ciocolată, bijuterii, parfumuri și felicitări.

Dincolo de aspectul comercial, Valentines Day este pentru mulți un prilej de a-și exprima iubirea, de a petrece timp de calitate alături de persoana iubită sau de a reaprinde scânteia într-o relație de lungă durată. În era digitală, mesajele de dragoste au căpătat forme noi, fiind transmise prin SMS, pe rețele sociale sau cu ajutorul aplicațiilor de mesagerie, însă emoția din spatele lor rămâne aceeași.

Valentines Day nu este dedicată exclusiv cuplurilor. Tot mai mulți oameni aleg să sărbătorească iubirea în sens larg: prietenia, dragostea față de familie sau chiar iubirea de sine. Această reinterpretare modernă reflectă schimbările sociale și nevoia de conexiune autentică.

Ziua Îndrăgostiților continuă să fie celebrată în diverse moduri. Unii își golesc portofelele cumpărând bijuterii și flori pentru persoana iubită, iar alții aleg să marcheze ziua luând masa singuri și răsfățându-se cu dulciuri pe care și le cumpără singuri. Există însă și persoane care găsesc o cale de a se împăca cu viața de celibatar într-o societate care pare să pună presiune pe toată lumea să fie într-o relație.

Când a fost scris primul mesaj de Valentines Day

Mesajele de Valentines Day au o istorie mult mai îndelungată decât s-ar putea crede. Cea mai veche felicitare scrisă de Ziua Îndrăgostiților cunoscută astăzi este, de fapt, un poem scris de Charles, duce de Orléans, soției sale, în timp ce era întemnițat în Turnul Londrei, după ce fusese capturat în bătălia de la Agincourt. Mesajul, scris în 1415, face parte în prezent din colecțiile de manuscrise ale British Library din Londra.

Tot aici se păstrează și cel mai vechi mesaj de Ziua îndrăgostiților în limba engleză. Este vorba despre o scrisoare de dragoste scrisă în Norfolk, datată în 1477, care a fost trimisă de Margery Brews logodnicului ei, John Paston. Majoritatea felicitărilor care au rezistat până astăzi se află în colecția Muzeelor din Hull și datează din perioada victoriană (1837-1901), notează hullmuseumcollections.co.uk.

De regulă, acestea erau scrise manual și tipărite artizanal, ceea ce le făcea extrem de costisitoare, atât în ceea ce privește producția, cât și achiziția, până când tiparul a devenit mai accesibil și producția de masă a fost posibilă.

Mesaje de Valentine’s day pentru ea

Alături de tine, chiar și tăcerea capătă sens, iar zilele simple se transformă în amintiri frumoase. Ești femeia pe care o admir profund și iubirea pe care o aleg fără nicio ezitare. Te iubesc astăzi puțin mai mult decât ieri și cu mult mai puțin decât te voi iubi mâine. Îți mulțumesc că mă înțelegi dintr-o privire și că mă liniștești doar fiind acolo. Azi îți trimit un „te iubesc” care să țină loc de îmbrățișare până ajung lângă tine. Cu tine, viața curge mai frumos, iar iubirea se simte firească și adevărată. Te iubesc pentru felul tău de a iubi: sincer, cald și fără jumătăți de măsură. Îți sunt recunoscător că îmi ești sprijin, bucurie și liniște, chiar și în zilele obișnuite. „Acasă” nu mai înseamnă un loc, ci o persoană. Iar acea persoană ești tu. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubita mea. Te iubesc și te aleg în fiecare zi. Dacă iubirea ar fi o promisiune, a mea ar fi asta: să fiu prezent, atent și să te iubesc cu grijă, nu doar prin cuvinte. Îți mulțumesc că ești blândă când sunt obosit, puternică atunci când am nevoie și caldă în fiecare clipă. Azi vreau să știi cât de mult te admir: pentru forța ta, pentru inima ta bună și pentru felul în care dai valoare lucrurilor simple. Sunt mândru că ești a mea. Astăzi nu celebrez doar iubirea, ci pe tine: femeia care mă inspiră, mă vindecă și mă face să cred în frumos. Îmi doresc să-ți fiu sprijin, liniște și bucurie, să știi că sunt aici cu răbdare și cu toată inima mea. Azi îți spun „te iubesc” în toate felurile posibile: te iubesc că ești, te iubesc că rămâi, te iubesc că îmi ești aproape. Îți mulțumesc că mă alegi zilnic, chiar și atunci când nu sunt ușor de iubit. Promit să fiu omul care îți face viața mai frumoasă. Iubirea mea, îți doresc o zi plină de zâmbete. Iar dacă vei uita vreodată cât de minunată ești, îți voi reaminti eu: ești extraordinară. Îți sunt recunoscător pentru răbdare, pentru grijă și pentru iubirea care nu cere nimic, ci oferă totul. Perfecțiunea nu o caut, pentru că o trăiesc deja: în felul în care mă privești și mă ții aproape. Dacă aș fi nevoit să aleg din nou, te-aș alege tot pe tine. În orice viață, în orice timp, în orice variantă a mea. Îmi place felul în care râzi, iubești și îți pasă. Îmi place cum mă faci să cred că pot fi mai bun doar fiind lângă tine. Astăzi nu-ți trimit doar un „Happy Valentines”, ci o promisiune: să te respect, să te ascult și să te iubesc frumos, pe termen lung. De 14 februarie îți spun ce simt mereu: ești cea mai bună alegere a mea, iar iubirea cu tine e o stare, nu un cuvânt. Dacă dragostea ar avea un chip, ar fi zâmbetul tău. Dacă ar avea un sens, ar fi „noi”. Primește acest mesaj ca pe o îmbrățișare care să-ți amintească cât de mult contezi pentru mine. Nu am nevoie de o zi specială ca să-ți spun că te iubesc, dar azi o spun mai tare: te iubesc enorm și îți sunt recunoscător. Ești cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Dacă norocul ar avea o formă, ar semăna cu tine. Te iubesc pentru ceea ce ești și pentru liniștea pe care o aduci în sufletul meu. Astăzi și în fiecare zi, te aleg fără pauze. La mulți ani de Valentines Day, iubirea mea! Îți mulțumesc că mă faci să mă simt iubit, în siguranță și „acasă”. Cu tine, viața e mai blândă și mai frumoasă.

Mesaje de Valentine’s day pentru el

La mulți ani de Valentines Day! Îți trimit toată inima mea și un gând sincer: sunt recunoscătoare că ești în viața mea. Ești omul lângă care pot fi eu însămi, fără măști și fără temeri. În tine am încredere deplină și te iubesc. Te iubesc, dar mai ales iubesc felul în care suntem împreună: mai buni, mai liniștiți, mai autentici. Îți mulțumesc pentru răbdare și pentru calmul tău constant. Lângă tine mă simt protejată. Dacă dragostea ar avea o formă, ar semăna perfect cu îmbrățișarea ta. Tu ești liniștea mea după zilele grele și motivul pentru care zâmbesc mai des. Mi-e dor de tine chiar și atunci când ești lângă mine, pentru că îmi place prea mult să te am aproape. Te aleg astăzi și în toate zilele obișnuite. Pentru mine, asta înseamnă cu adevărat „noi”. Cu tine, iubirea nu e complicată: e liniște, respect și grijă zilnică. La mulți ani de Valentines Day, iubitul meu! Îți mulțumesc că ești mereu „acasă” pentru mine. Dacă iubirea ar fi o promisiune, a mea sună așa: să te aleg mereu, cu aceeași inimă, în fiecare zi. Dacă aș putea, ți-aș lăsa un mesaj direct în inimă: mulțumesc că exiști în viața mea. Azi vreau să-ți spun ceva simplu și sincer: sunt mândră de tine și de drumul tău, chiar și atunci când a fost greu. Te iubesc pentru calmul tău, pentru forța ta și pentru siguranța pe care o simt lângă tine. Cu tine, iubirea nu e doar emoție. E alegere, respect și felul în care ne vorbim frumos, chiar și când suntem obosiți. În fiecare zi învăț ceva de la tine: răbdare, curaj, echilibru. Și mă bucur că pot crește lângă tine. Îți mulțumesc că ești sprijinul meu și că mă lași să fiu eu, cu tot ce simt, fără judecată. Azi vreau să spun ce nu spun suficient: te admir pentru cât muncești, pentru cât dăruiești și pentru cum iubești. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților, iubitule! Îmi doresc să simți iubirea pe care mi-o oferi și mie. De Valentines Day nu caut cuvinte perfecte, ci adevărate: contezi enorm pentru mine. Îți mulțumesc că mă iubești cu răbdare și că mă înțelegi chiar și atunci când nu știu să-mi pun sentimentele în cuvinte. Pentru mine, fericirea arată simplu: o seară cu tine, o îmbrățișare și certitudinea că sunt unde trebuie. Iubirea, pentru mine, nu înseamnă doar fluturi, ci respect, grijă și faptul că ne alegem zilnic. Te iubesc pentru tot ce ești și pentru tot ce construim împreună, pas cu pas, zi după zi. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților! Sper să simți azi cât de important ești pentru mine. Nu am nevoie de o zi specială ca să te aleg, dar îmi place că există una în care pot spune mai tare cât de mult contezi. Uneori te privesc și simt nevoia să-ți mulțumesc pentru tot ce faci, inclusiv pentru lucrurile nespuse. Ești bărbatul pe care îl admir pentru felul în care gândești, iubești și ai grijă de noi. Mulțumesc că mă ții de mână când mi-e greu și că mă lași să strălucesc când îmi e bine. Siguranța pe care mi-o oferi e cel mai frumos dar. Ești omul pe care îl aleg în fiecare zi. La mulți ani de Valentines Day, iubirea mea!

