Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 14 – 20 februarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Berbec. Preocupări profesionale, implicare în activități publice care conțin atât un grad sporit de dificultate, cât și o anume responsabilitate ce trebuie onorată. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Taur. Nedumeriri cu privire la informațiile primite pe care nu le pot evalua corect, fiindcă nu cunosc detaliile esențiale, iar felul în care a fost formulat răspunsul unei instituții solicitate nu este suficient de lămuritor. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Gemeni. Noul context le va impune o reevaluare generală a relațiilor de prietenie și o reașezare a acestora pe principii conforme vârstei, așteptărilor și pretențiilor lor actuale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Rac. Reticență în dialogurile cu partenerii cu care nativul nu se află în relații armonice. Dacă în joc vor intra și chestiunile de serviciu, atunci, Racii ar trebui să ia în calcul și eventualele presiuni care s-ar putea exercita. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Leu. Sănătatea va evolua normal, unii însă ar putea să se simtă obosiți, să muncească într-un ritm mai lent și fără spor ori în contradicție cu propriile lor convingeri (conflicte de idei). Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Fecioară. Nativii vor lua distanță față de provocările sentimentale și nu vor zăbovi în a-și analiza trăirile și reacțiile interioare la complicațiile afective care vor apărea în mod firesc în viața curentă. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Balanță. Prioritățile din viața socioprofesională le vor acapara atenția nativilor, tot timpul făcându-i să „uite” de multe dintre obligațiile lor față de membrii familiei din care provin sau chiar față de propriile lor probleme domestice (amânări). Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Scorpion. Nativii își vor păstra atitudinea reticentă, adoptată în ultimele săptămâni, în planul comunicării, verificând informațiile cu spirit critic și atenție pe detalii. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Săgetător. Chestiunile bănești vor fi abordate în măsura în care se vor impune ca necesare în acel moment, iar multe alte decizii și analize vor fi amânate pentru perioada în care nativii vor avea altă stare de spirit. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Capricorn. Capricornii vor simți nevoia de stabilitate în gândire și acțiune, mai ales dacă vor trebui să ia decizii pentru care vor cere un timp de gândire necesar analizării ipotezelor care li se vor oferi, în încercarea părților de a găsi o soluție. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Vărsător. Stare de spirit mohorâtă, stare organică (relativ) normală, dar cu frecvente momente de oboseală, de indiferență față de obligațiile „antipatice” sau cu dorința de a amâna ori a contramanda obligațiile ce nu li se par utile. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 februarie 2026

Zodia Pești. Luna va tranzita casa I a personalității Peștilor și va amplifica sensibilitatea și disponibilitatea spre armonie interioară, creativitate și rafinament induse de Mercur și Venus, și ele, în tranzit prin acest semn. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 februarie 2026.

