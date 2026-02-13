Dificultatea de atașament emoțional nu este despre incapacitatea de a iubi, ci despre mecanisme de protecție învățate devreme, în care apropierea a fost imprevizibilă, dureroasă sau nesigură.

Andreea Oprea, psihoterapeut, a explicat pe larg ce înseamnă această dificultate, care sunt cauzele ei, cum se manifestă în relații și dacă stilul de atașament se poate schimba la vârsta adultă. „Dificultatea de a te atașa nu e un diagnostic, ci un semnal: ceva din tine încă așteaptă să fie văzut, recunoscut, ținut cu blândețe.” Aceasta a vorbit și despre presiunea resimțită în luna iubirii, diferența dintre independență emoțională și evitare, dar și despre rolul psihoterapiei în construirea unui atașament mai sigur.

Andreea Oprea, psihoterapeut. Foto: Andreea Oprea

Ce înseamnă dificultatea de conectare emoțională și care sunt cauzele principale

– Libertatea: Ce înseamnă, din perspectivă psihologică, dificultatea de atașament emoțional?

– Andreea Oprea: Dificultatea de atașament emoțional înseamnă că apropierea de ceilalți poate fi percepută ca nesigură sau copleșitoare, chiar dacă în interior există o dorință reală de conexiune. Nu înseamnă că „nu știi să iubești” sau că „ai o problemă cu intimitatea”. Mai degrabă, e un mecanism de protecție care a avut sens la un moment dat în viața ta.

Înțelegem dificultatea de atașament ca o reacție profund umană la un mediu în care conexiunea emoțională nu a fost sigură sau previzibilă. Când ai crescut cu mesaje contradictorii precum „te iubesc, dar nu așa cum ai nevoie”, „fii aproape, dar nu prea aproape”, „fii tu, dar doar dacă nu deranjezi”, înveți să-ți restrângi expresia emoțională pentru a supraviețui relațional.

Corpul ne ajută să ascultăm ce trăiește în noi când ne gândim la atașament. Poate un nod în gât când cineva se apropie prea mult sau o încordare în piept când ți se cere să fii vulnerabil. Acestea sunt urmele vii, amintiri care trăiesc în corp, ale unor relații în care apropierea a fost periculoasă sau dureroasă.

Dificultatea de a te atașa nu e un diagnostic, ci un semnal: ceva din tine încă așteaptă să fie văzut, recunoscut, ținut cu blândețe. Poate nu ai avut un mediu unde să simți că ești primit exact așa cum ești, dar asta nu înseamnă că e imposibil. Într-un spațiu terapeutic sigur, relațional, începem să învățăm, pas cu pas, cum e să ne apropiem fără teamă.

Și asta nu înseamnă perfecțiune emoțională. Ci înseamnă să fim prezenți cu noi înșine, chiar și când ne e greu.

– Care sunt cele mai frecvente cauze din spate ale acestei dificultăți?

– Dificultățile de atașament emoțional nu apar din senin. Ele au rădăcini adânci în relațiile noastre timpurii, acolo unde am învățat, conștient sau nu, dacă e sigur să fim vulnerabili sau nu.

Cele mai frecvente cauze includ:

Creșterea într-un mediu imprevizibil sau rece emoțional, în care nevoile tale afective nu au fost văzute, întâmpinate sau validate.

Părinți indisponibili emoțional, prea copleșiți de propriile probleme, depresie, anxietate sau traume, încât nu au putut fi cu adevărat prezenți pentru tine.

Mesaje contradictorii în relații apropiate: „te iubesc, dar ești “prea mult””, „vreau să fim apropiați, dar doar când decid eu”, care au creat confuzie și nesiguranță relațională.

Critică constantă sau așteptări rigide, care te-au făcut să simți că trebuie să te conformezi ca să fii acceptat. Nu iubit pentru cine ești, ci pentru cum te comporți.

Traume de abandon, respingere sau umilire – experiențe care te-au învățat că e mai sigur să-ți ții emoțiile pentru tine, să nu te atașezi prea mult sau să nu depinzi de nimeni.

Imagine generică cu o femeie înconjurată de mâini pentru a transmite ideea de traume venite din copilărie. Foto:Envato

Toate acestea pot pune un strat de protecție peste capacitatea noastră de a ne atașa de cineva. Și acel strat poate fi dezvelit, încet, în relații în care nu mai trebuie să te păzești de durere.

Cum influențează respingerea din copilărie relațiile din prezent

– Ce rol joacă experiențele de respingere sau abandon din trecut?

– Respingerea și abandonul lasă urme adânci, mai ales când vin de la persoanele de care aveai cea mai mare nevoie: părinți, îngrijitori, oameni importanți pentru tine. Când ai fost respins pentru ce ai simțit sau ai fost lăsat singur exact când aveai nevoie de sprijin, mintea învață ceva simplu și dureros: apropierea doare. Iar corpul începe să anticipeze acel pericol emoțional chiar și atunci când, rațional, știi că ești în siguranță.

Poate te retragi înainte ca altcineva s-o facă. Sau nu lași pe nimeni să te cunoască cu adevărat. Poate devii excesiv de independent. Nu din mândrie, ci din frica de a nu fi lăsat din nou baltă.

Aceste reacții sunt răspunsuri de protecție. Și au avut sens atunci când le-ai implementat.

Cum recunoști tiparele de atașament în propriile relații și de ce poate arăta diferit la femei și bărbați

– Cum își poate da seama cineva că are un stil de atașament evitant sau anxios?

– De obicei, nu aflăm asta dintr-un test pe internet (neapărat), ci din relații. Semnele apar în felul în care reacționezi atunci când te apropii de cineva sau când lucrurile devin mai intime emoțional:

Dacă ai un stil anxios, s-ar putea să:

simți teama intensă de a fi părăsit, chiar și în relații stabile;

ai nevoie constantă de reasigurări că ești iubit, dorit;

te simți copleșit când celălalt are nevoie de spațiu și interpretezi asta ca un semn că ceva e în neregulă cu tine;

ai tendința de a te învălui în gânduri și griji legate de relație.

Dacă ai un stil evitant, e posibil să:

simți nevoia să te retragi când cineva se apropie prea mult;

simți disconfort când simți să fii vulnerabil sau să te bazezi pe altcineva;

fii perceput ca „rece” sau „independent”, dar în interior să fie multă frică de a fi rănit;

eviți conflictele sau discuțiile profunde, pentru că ți se par prea intense sau invazive.

Uneori stilurile se pot combina sau se pot schimba în funcție de context. Nu e o etichetă, sunt tipare relaționale învățate. Și da, se pot schimba cu conștiență, răbdare și relații care oferă siguranță, nu presiune. Este important de reținut că aceste stiluri nu sunt „în alb sau negru”. Ele funcționează pe un spectru: nu suntem doar „evitanți” sau doar „anxioși” în mod absolut, ci putem manifesta aceste trăsături cu intensități diferite, în funcție de partener sau de etapa de viață în care ne aflăm.

– Există diferențe între bărbați și femei în felul în care apare această dificultate?

– Da, pot exista diferențe. Nu pentru că bărbații și femeile sunt „programați” diferit emoțional, ci pentru că sunt crescuți și condiționați social în moduri diferite. De mici, fetele sunt încurajate să fie conectate emoțional, să vorbească despre ce simt, dar uneori primesc mesajul că trebuie să fie mereu „drăguțe”, să nu supere, să nu ceară prea mult. Astfel, pot dezvolta o anxietate relațională. Teama că dacă sunt prea mult sau prea autentice, vor fi respinse.

Pe de altă parte, băieții sunt adesea învățați să fie „puternici”, să nu arate vulnerabilitate sau nevoia de afecțiune. În timp, pot învăța să-și ascundă emoțiile, să le nege sau să se protejeze prin detașare, ceea ce poate duce la un stil evitant.

Dar aceste tipare nu sunt reguli. Sunt oameni care nu se încadrează în ele deloc și asta e perfect firesc. Mai important decât genul este istoria emoțională a fiecăruia: relațiile timpurii, traumele, mesajele primite despre iubire și siguranță. Ce contează nu e în ce „categorie” te încadrezi, ci cum au fost relațiile pentru tine și cum e să fii tu, azi, în relații.

O alegere conștientă sau un mecanism de apărare? Ce stări ascunde teama de apropiere

– Ce stări/emoții are o persoană care nu reușește să se atașeze?

– O persoană care nu reușește să se atașeze nu trăiește în lipsă de emoții ci, paradoxal, în mijlocul lor. Doar că adesea, acele emoții sunt confuze, intense sau greu de recunoscut ca fiind „despre atașament”.

Poate să simtă:

Gol interior – o senzație că ceva lipsește, dar nu știe exact ce.

Anxietate relațională – frica de a fi rănită, trădată sau respinsă dacă se apropie prea mult.

Iritabilitate sau detașare emoțională – ca și cum nu e conectată cu ce simte, sau simte „prea mult” și se închide rapid.

Vinovăție pentru că nu poate simți „cum ar trebui” în relații.

Tristețe sau singurătate chiar și în cuplu sau în prezența altora, pentru că apropierea pare mereu incompletă sau nesigură.

Autocritică: „Ce e în neregulă cu mine de nu pot să simt ce simt alții?”

Ce e important de știut: aceste stări nu înseamnă că persoana nu este capabilă de atașament, ci doar că, undeva pe drum, a învățat că apropierea nu e sigură, iar corpul și psihicul ei încă funcționează după acea lecție veche.

– Este lipsa atașamentului o alegere conștientă sau un mecanism de protecție?

– De cele mai multe ori, nu e o alegere conștientă, ci un mecanism de protecție învățat devreme, atunci când apropierea a fost dureroasă, imprevizibilă sau nesigură. Nu alegi tu, cu mintea ta de adult, să nu te atașezi. Corpul și sistemul tău emoțional trag frâna de mână înainte să te apropii prea mult. Pentru că undeva, cândva, a fost mai sigur să fii pe cont propriu decât să riști să fii rănit. Poate părea o „lipsă” din afară dar de fapt e o adaptare. Poate chiar o dovadă de inteligență emoțională de supraviețuire: ai învățat să te protejezi cum ai știut mai bine.

Retragerea din relații: frică de apropiere sau nevoia de independență emoțională?

– De ce unii oameni se retrag exact când relația începe să devină serioasă?

– Pentru că exact atunci se activează ce doare cel mai tare: frica de apropiere autentică. Când o relație devine serioasă, nu mai e vorba doar de flirt, conexiune, atenție sau timp petrecut împreună. Devine reală. Intimă. Și asta poate trezi vechi răni, precum frica de a fi respins, trădat, controlat sau de a nu fi suficient.

Pentru unii oameni, apropierea emoțională a fost încărcată cu durere în trecut. Așa că, atunci când cineva chiar pare disponibil, sincer și stabil se activează alarma internă: „Dacă o să mă vadă cu adevărat, nu o să mă mai vrea” sau „Dacă mă implic, o să doară mai tare când se termină”.

Retragerea nu e despre dezinteres. E un mecanism de protecție. O încercare (inconștientă) de a evita vulnerabilitatea care poate aduce suferință. Ce e important de înțeles: cu cât relația pare mai sănătoasă, cu atât poate fi mai înspăimântătoare pentru cineva care nu a cunoscut siguranța emoțională.

– Se poate confunda independența emoțională cu evitarea atașamentului?

– Da, și uneori, chiar foarte ușor. Independența emoțională reală înseamnă că te poți sprijini pe tine, dar și că poți cere ajutor, poți fi vulnerabil și deschis în relații fără să simți că asta te face slab sau dependent.

Evitarea atașamentului, în schimb, e mai mult o strategie de protecție: nu pentru că nu ai nevoie de ceilalți, ci pentru că, la un moment dat, ai învățat că apropierea doare sau că nu te poți baza pe nimeni. Așa că îți spui că ești „bine singur”, dar e o autonomie încărcată de tensiune și detașare emoțională.

Persoanele cu stil evitant pot părea încrezătoare, „puternice”, foarte în control. Dar, în profunzime, pot simți singurătate, frica de a fi cunoscute cu adevărat sau chiar rușine legată de propriile nevoi emoționale. Independența emoțională sănătoasă include deschidere, pe când evitarea o exclude.

Februarie, între celebrarea iubirii și presiunea de a fi într-o relație

– De ce luna februarie poate accentua sentimentul de singurătate sau presiunea de a fi într-o relație?

– Pentru că februarie prin Valentines Day, Dragobete, campanii și postări scoate la suprafață imaginea social acceptată și mediatizată a iubirii: romantică, vizibilă, sărbătorită. Și o amplifică. Nu contează dacă ești singur sau într-o relație, dacă ai răni emoționale vechi sau nu, pur și simplu, ești expus unei presiuni invizibile: că ar trebui să simți ceva anume, să fii într-un anumit fel, să „faci parte din peisaj” ca să fii “normal” sau “în rând cu lumea”. Și dacă nu ești acolo, e ușor să simți că lipsește ceva important din viața ta. Sau că e ceva în neregulă cu tine.

Dar poate că nu e despre iubire, ci despre imaginea ei. Poate că disconfortul din februarie nu e semnul unei lipse personale, ci al unui contrast: între ce simți cu adevărat și ce ți se spune că ar trebui să simți. Și poate, tocmai acolo, în acea sinceritate, se deschide un alt tip de relație. Cu tine. Cu ritmul tău. Cu o formă de iubire care nu cere validare publică ca să fie reală.

– Cum influențează rețelele sociale percepția asupra propriei vieți afective în această perioadă?

– Rețelele sociale devin în februarie un fel de vitrină relațională colectivă. Scroll-ul se umple de flori, cupluri, declarații publice și gesturi „spontane” perfect documentate. Și fără să vrei, începi să te întrebi: „E iubirea mea destul de bună?”, „De ce nu simt și eu asta?”, „Oare ar trebui să fiu într-o relație?”, „E ceva în neregulă cu mine?”.

Ce vedem online nu e doar despre alții. E o oglindă distorsionată care ne întoarce către noi înșine, dar nu cu blândețe, ci cu filtru, iar filtrul spune că „iubirea trebuie să fie vizibilă” „relația trebuie să arate bine”, „afecțiunea trebuie postată ca să conteze”.

În loc să ne apropiem de noi și de ce simțim cu adevărat, ajungem să ne judecăm prin comparație cu un colaj idealizat. Și chiar și cei aflați în relații pot simți presiune, vinovăție sau tristețe, nu pentru că relația lor nu funcționează, ci pentru că nu se conformează „standardului vizual” al iubirii promovate.

Social media nu creează rana, dar o poate apăsa exact acolo unde doare. Mai ales în februarie, când imaginea iubirii devine monedă de validare. Adevărul e că relațiile reale nu se măsoară în like-uri, iar iubirea profundă nu are nevoie de dovezi publice. Uneori, cele mai autentice forme de conectare sunt cele tăcute, imperfecte și nevăzute de ceilalți.

Emoțiile care se intensifică în luna iubirii

– Ce alte emoții apar cel mai frecvent la persoanele care se confruntă cu dificultăți de atașament în această perioadă?

– Pentru multe persoane, nu doar persoanele cu dificultăți de atașament, februarie poate fi o perioadă emoțională intensă. Nu doar din cauza relațiilor absente sau complicate, ci din cauza contrastului dureros între ce se așteaptă să simtă și ce simt cu adevărat.

În această perioadă, se pot activa:

Tristețe și dor – nu neapărat după o persoană concretă, ci după sentimentul că aparții cuiva. Dorul de o conexiune care nu a fost niciodată sigură.

Singurătate accentuată – pentru că în jur vezi atât de multă validare relațională, iar tu poate nici nu știi cum să fii aproape fără să simți pericol sau confuzie.

Invidie rușinată – „de ce alții pot și eu nu?”, amestecată cu sentimentul că nu ar trebui să simți asta.

Vinovăție – pentru că nu te poți bucura sincer pentru ceilalți sau pentru că nu poți oferi afecțiunea pe care știi că celălalt o așteaptă de la tine.

Autocritică intensă – „e vina mea că sunt singur”, „nu știu să iubesc”, „nu merit să fiu aproape de nimeni”.

Furie sau iritare – față de sărbătoarea în sine, față de presiunea socială sau față de sine. E un mecanism de apărare în fața unei dureri relaționale mai vechi.

Confuzie emoțională – când corpul tânjește după apropiere, dar mintea și sistemul tău emoțional se retrag sau ridică ziduri.

Toate aceste emoții sunt amplificate în februarie pentru că luna aceasta devine o scenă relațională. Lumea pare să spună: „iată ce ar trebui să simți, să faci, să fii.” Dar dacă tu nu te regăsești acolo, iar rănile vechi, nevoile neîmplinite și mecanismele de protecție devin mai vizibile, mai sonore.

Când sărbătorile romantice devin o sursă de presiune în cuplu

– Pot sărbătorile romantice tensiona relațiile deja fragile?

– Ooo, da. Pentru că sărbătorile ca Valentines Day sau Dragobete vin cu așteptări nescrise: să fii romantic, atent, prezent emoțional, să „faci ceva special”. Iar într-o relație deja fragilă, unde poate lipsește comunicarea reală, siguranța emoțională sau apropierea autentică, aceste așteptări pot apăsa pe răni vechi.

În loc să aducă apropiere, pot scoate la suprafață dezamăgiri recurente („Iarăși a uitat, iar nu simt că contez”), comunicare indirectă și testare a celuilalt („Dacă nu face nimic, înseamnă că nu mă iubește”), comparație cu alții și resentimente („Alții își arată iubirea, noi de ce nu?”) și presiune relațională („Hai să ne prefacem că suntem bine azi, ca să nu stric ziua”).

În aceste relații, o zi ca asta nu repară, ci poate tensiona mai mult, pentru că aduce în prim-plan tot ce lipsește, dar e greu de rostit. Și e important de știut că nu gestul lipsește, ci fondul emoțional pe care el se așează. Când fundația e fragilă, orice „sărbătoare a iubirii” poate deveni o lupă a distanței, nu a conexiunii, dar tocmai aceste momente pot deschide și o discuție sinceră dacă ambii parteneri își doresc. Nu despre flori sau cină romantică, ci despre ce doare și ce lipsește în relația reală, nu în cea ideală.

Cum pot relațiile sigure și terapia să ajute în dezvoltarea unui stil de atașament sănătos

Un cuplu într-o ședintă la psihoterapeut. Foto: Envato

– Se poate schimba stilul de atașament la vârsta adultă?

– Da, stilul de atașament se poate schimba prin experiențe relaționale diferite față de cele care au rănit. Stilul de atașament e doar un tipar învățat. E felul în care ai învățat să te protejezi în relații, să te apropii, să te retragi, să cauți siguranță. Dacă ai crescut într-un mediu în care apropierea a fost nesigură, dureroasă sau imprevizibilă, e firesc să fi dezvoltat un stil anxios sau evitant, dar adultul de azi nu e obligat să rămână blocat în reacțiile copilului de atunci.

Stilul de atașament se poate transforma atunci când ai o relație (terapeutică, de prietenie sau de cuplu) sigură, stabilă și previzibilă, ești văzut, înțeles și acceptat în momentele în care, altădată, erai respins sau ignorat și când înveți, în ritmul tău, că poți să fii vulnerabil fără să fii rănit, că poți să ai nevoie fără să pierzi.

Nu e o schimbare rapidă și nici liniară. Dar e posibilă cu timp, cu relații reale, cu răbdare față de propriile reacții de protecție și mai ales cu blândețe. Scopul acestui proces nu este atingerea unei „perfecțiuni emoționale”, ci dezvoltarea unui atașament securizat. Acesta se traduce prin capacitatea de a avea încredere în celălalt, de a comunica deschis nevoile și de a simți că ești în siguranță chiar și în momentele de vulnerabilitate.

– Ce rol are psihoterapia în dezvoltarea unui atașament sănătos?

– Unul esențial. Pentru mulți oameni, psihoterapia este prima relație în care pot explora apropierea emoțională fără teama de a fi judecați, respinși sau abandonați. În cabinet, relația terapeutică devine un spațiu sigur unde poți să fii tu, exact așa cum ești, fără să fie nevoie să te prefaci, să te conformezi sau să oferi ceva în schimb. În plus, poți explora rănile vechi de atașament fără presiunea de a le „repara repede”.

Terapeutul nu e acolo să te „corecteze”, ci să te însoțească. Să-ți ofere un cadru constant și previzibil în care reacțiile tale emoționale prind sens. Iar când tu trăiești asta suficient de des, începi să internalizezi acea siguranță. Să o simți în corp, în relații, în vocea ta interioară. Relația terapeutică devine astfel o experiență corectivă în care înveți că poți fi văzut fără să fii respins, poți avea nevoie de altcineva fără să fii slab și poți să te apropii fără să pierzi controlul.

Nu e magie, ci relație. Iar o relație constantă, autentică și blândă e cea care poate schimba urmele lăsate de relații vechi și nesigure.

„Uneori, relația începe exact acolo unde nu mai știi cum să te conectezi”

– Ce mesaj le-ai transmite celor care simt că nu reușesc să se atașeze emoțional?

– Poate că nu știi cum să te apropii fără să te pierzi sau poate că simți ceva ce nici tu nu poți numi, dar care te ține la distanță exact atunci când îți dorești conexiune. Poate te uimești pe tine însuți cum poți să vrei atât de mult să fii aproape, dar să simți că nu reușești să rămâi acolo. Sau că ceva se blochează în tine când cineva încearcă să se apropie prea mult. Toate astea au un sens. Chiar dacă nu e clar încă.

E posibil ca, undeva pe drum, apropierea să fi fost încărcată cu durere. Poate că ai învățat să te protejezi chiar atunci când simțeai cel mai mult, iar acum, sistemul tău emoțional încă încearcă să te țină în siguranță.

Nu trebuie să te forțezi să simți. Doar să-ți acorzi răbdare și să fii sincer cu tine, cu adevărat legat de ceea ce simți. Să nu te mai grăbești să ajungi într-o stare „normală”, ci să rămâi prezent cu tine așa cum ești acum, chiar și în dificultate. Uneori, relația începe exact acolo unde nu mai știi cum să te conectezi. Și chiar de acolo, cu blândețe și timp, se poate construi ceva care nu a fost posibil până acum.

*Andreea Oprea este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, cu o formare în Psihoterapia Centrată pe Persoană, „o abordare care pune accent pe cine ești tu cu adevărat – dincolo de etichetele sau așteptările impuse de societate” și o altă formare în Focusing, „o metodă care ajută la reconectarea profundă cu corpul, intuiția și emoțiile autentice”. Prin acest proces, Andreea spune că a înțeles „că fiecare om are în interior toate resursele necesare pentru a deveni cine este cu adevărat. Cred cu tărie că nu trebuie să ne «reparăm» sau să devenim o versiune diferită de noi înșine, ci să ne eliberăm de condiționările care ne-au făcut să ne îndoim de propria valoare”. (https://andreeaoprea.ro)

