Prin momente dificile au trecut recent Oana și Viorel Lis. Amândoi s-au internat într-un spital de recuperare, el se confruntă cu probleme grave de sănătate la 80 de ani, iar ea, din cauza kilogramelor în plus, a avut nevoie de unele terapii.

„Am fost internați la un spital de recuperare, amândoi am avut nevoie de recuperare, dar bineînțeles că Viorel mai mult și bineînțeles că eu îi sunt alături. Viața nu este formată doar din clipe de fericire, de petrecere și de bucurie. E formată și din momente grele în care trebuie să fii aproape de partenerul tău și eu consider că fac lucrul ăsta cât de bine pot eu”, a declarat Oana Lis în cadrul unei emisiuni TV, conform Click.

Viorel Lis nu mai făcea față durerilor

Vedeta a mai mărturisit că atât ea, cât și Viorel Lis au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza durerilor pe care le aveau, iar în prezent, după mai multe ședințe de terapie, cei doi au început să se simtă mai bine.

„Ajunsese la un moment dat să nu mai facă față durerilor, iar atunci când ai dureri fiecare zi ajunge să fie groaznică, adică nu poți să te bucuri, să stai în casă, să te uiți la televizor, nu poți, dacă ai dureri. În primul rând, a fost pentru lucrul asta.

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

În al doilea rând și eu, din cauza kilogramelor, am început să îmbătrânesc, au început să mi se umfle picioarele, să am probleme, și amândoi am avut nevoie de terapie. Și eu mă simt mult mai bine de când am făcut aceste terapii, și Viorel”, a mai spus Oana.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

După aproximativ două săptămâni de spitalizare, cei doi se simte mai bine și sunt bucuroși că au revenit acasă. „Doamne, ce bine e acasă! După 10 zile în spital…. Noapte bună, oriunde v-ați afla…”, a scris aseară, pe Facebook, Oana Lis.

Viorel Lis, uimit că soția Oana nu l-a părăsit

În urmă cu mulți ani se zvonea că mariajul lui Viorel Lis cu Oana Lis nu o să reziste, că ea e interesată doar de banii lui. Timpul a trecut, iar cei doi sunt tot împreună, chiar dacă de o bună perioadă au mai multe probleme decât motive de bucurie.

Viorel Lis, fost edil al Bucureștiului, a fost operat de mai multe ori, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Foarte rar mai iese din casă, foarte greu se deplasează, astfel că e dependent de Oana Lis, care i-a rămas alături.

Recomandări Proteste de amploare împotriva lui Călin Georgescu în București, Cluj și Timișoara | VIDEO

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Viorel Lis a recunoscut că e impresionat de soția lui, care nu l-a lăsat acum, în cele mai grele momente din viața lui. „Nu mă așteptam să rămână cu mine. Eu nu știu dacă aș fi putut să rămân dacă aș fi avut o soție bolnavă. Pentru mine, e o surpriză plăcută și se vede că e un om de caracter. Nu m-a lăsat la greu, cu toate că la ora actuală nu am câștiguri mari, afaceri.

Avem o atragere reciprocă, o stimez foarte mult și pot să spun că o iubesc foarte mult. Niciodată nu am obligat-o să stea cu mine, am lăsat-o să gândească ea singură, să hotărască. Acum, e singura mea iubire. Nu aș putea să trăiesc fără Oana”, a mărturisit Viorel Lis în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News