Jorge a părăsit competiția „Survivor România” în urma unei accidentări, pronosticul medicilor fiind ruptură de menisc, având nevoie de o intervenție chirurgicală și multe luni de recuperare.

„Mă simt și Faimos și Războinic în același timp. Am cârjele cu mine, dar abia de câteva zile am reușit să pun piciorul jos că așa mi-a dat voie doctorul, după cinci săptămâni. În curând o să scap de ambele cârje.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cam ăsta este statusul meu, în funcție de cârje îmi fac ziua. Important este că încă merg. Dacă nu o filmam pe mama nu mă credea nimeni. Dacă eu eram cu o banană în mână și ea din bucătărie mă întreba ce mai vreau de mâncare, dacă să-mi facă ciorbă. Ce să exagerez? Noroc că am filmat-o că altfel nu mă credea nimeni”, a spus Jorge pentru Ego.

„Sunt o fire independentă. Nu mi-a plăcut să mă ajute nimeni, nici cu cârjele, nici să-mi aducă cineva vreun pahar cu apă.

Am vrut să mă mișc, să merg, să fiu activ pentru că dacă aș fi stat și aș fi cerut să mi se aducă una alta, i-aș fi terorizat și pe cei din jurul meu și sigur aș fi fost și eu mult mai leneș și m-aș fi recuperat mai greu”, a mai povestit fostul concurent de la „Survivor România”.

Recomandări EXCLUSIV. Televiziunea Română vrea show-ul „Big Brother” cu vedete. Libertatea vă prezintă toate informațiile din culise

„Nu am vrut să devin letargic”

Pentru că soția lui nu a fost acasă, Jorge a fost nevoit să se descurce singur și nu a cerut ajutorul nimănui.

„În primele zile soția mea a fost plecată din țară și a fost doar mama cu mine acasă când m-am externat. Primele trei zile. Eu mă ridicam, mă duceam singur în bucătărie, voiam să-mi iau apă singur, ca să nu o pun pe mama, dar ea nici nu voia să audă, dar voiam să mă mișc.

Nu am vrut să devin letargic, să mi se atrofieze prea mult mușchii. Am făcut de trei ori pe zi sport. Fac și acum. Stau cu aparat cu gheață, fac stretching, am o oră de exerciții în fiecare zi. Nu stau”, a mai povestit Jorge pentru sursa citată.

Playtech.ro Nuntă surpriză în showbizul românesc. S-au căsătorit chiar ieri: ‘Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă’

Viva.ro Îl mai știi pe Noni Ene, puștiul din reclama la brânză topită? Cu ce se ocupă acum, la 31 de ani: 'Am...'

TVMANIA.RO Pedeapsa primită de Harry! Unde l-au pus să stea la ceremonia de încoronare a tatălui său

Observatornews.ro Poliţista filmată de soţ în "acţiune" cu şeful de post de abia venise din concediu maternal. De ce n-a vrut să descuie uşa până au venit mascaţii

Știrileprotv.ro Un TIR a trecut peste o femeie, pe trecerea de pietoni. Aceasta s-a ghemuit sub vehicul și a scăpat cu viață. VIDEO

FANATIK.RO Un expert în telefonie dezvăluie cum să faci bateria smartphone-ului să dureze mai mult. Metoda perfectă pentru Android

Orangesport.ro Primele trei persoane contactate de Gigi Becali pentru a ceda FCSB! Răspuns de ultimă oră: "Ai promis că plecăm şi nu mai stăm în ţara asta"

Unica.ro 'M-au prostit medicii din România. Am cheltuit zeci de milioane degeaba'. Ce a pățit Vlăduța Lupău