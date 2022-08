„Eu l-am pus pe Milan să mă ajute la tot ce fac cu cel mic, ca să nu se simtă dat la o parte. L-am pus să mă ajute, să facem totul împreună. La început, Milan avea doi maimuțoi, astfel că zicea că are și el bebelușul lui. Îmi spunea:

«Mami, tu ai bebelușul tău, eu am bebelușii mei». Făcea ce făceam și eu, când îl plimbam Zian cu un căruț, el plimba jucăriile pe bicicletă sau în altceva. Avea aceleași sarcini pe care le aveam și eu. I-a plăcut acest lucru și s-a obișnuit.

Oricum, de când era mic îmi zicea că vrea să îl țină pe Zian în brațe. I l-am pus tot timpul, nu i-am zis că nu are voie. I-am arătat cum să îl țină și l-am lăsat.

Am fost destul de permisivă. La fel, când îi iau jucării lui Zian, îi zic lui Milan: „Mami, hai să îi arăți, că tu știi cum funcționează, el nu știe, e mic.” Imediat îi arată, interacționează cu el”, a declarat Roxana Vancea pentru Ego.

„Noi am fost foarte OK la acest capitol (n.r. gelozia între micuți). Am fost norocoasă pentru că mama mea a fost alături de mine la București în primele luni, m-a ajutat mult cu Milan.

Cel mic era lipit de mine, trebuia să îl alăptez. Ea se juca cu Milan. Ba chiar, dacă dormea cel mic și o lăsam pe mama cu el, îi ziceam lui Milan să ne jucăm și îmi răspundea: «Nu, eu vreau să mă joc cu bunica!».

Bunica le făcea toate poftele. Pe vară, am decis să îi țin la Novaci, am crescut la țară și același lucru l-am vrut și pentru ei, măcar vacanțele de vară și de iarnă să le petreacă aici. Suntem de vreo 3 luni, după botez. Mi se pare mai sănătos să îi cresc aici, iar bunicii le fac toate poftele”, a mai adăugat vedeta.

