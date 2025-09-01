Horia și-a aniversat ziua de naștere alături de colegii de la PRO TV, la Castel Films, apoi la terenul de tenis, una dintre marile sale pasiuni, iar seara în compania prietenilor apropiați.

„Mă bucur de atenția oamenilor. După 32 de ani de când am pășit în lumea divertismentului, încă sunt recunoscut pe stradă. Asta înseamnă mult pentru mine”, a declarat Brenciu, pentru viva.ro.

„Dacă Mădălina Ghenea are două secunde libere, m-ar bucura să stăm să vorbim despre dragoste, despre muzică, despre nebunii”, a mai adăugat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Aceasta este una dintre marile dorințe ale lui Brenciu, care își vede podcastul „Lucruri simple” drept un spațiu de întâlnire relaxat, unde își poate surprinde invitații și publicul prin conversații autentice.

Întrebat care a fost cea mai frumoasă aniversare din viața lui, Horia a răspuns sincer. „Asta de azi. De fiecare dată e cea mai frumoasă aniversare. Mai ales când mi se cântă La mulți ani! de colegi”, a mai spus Horia Brenciu.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Horia Brenciu și Alice sunt căsătoriți din 2014 și formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din showbiz. Horia Brenciu are patru copii. Soția lui are două fete dintr-o căsnicie anterioară, dar artistul le-a iubit și le-a tratat de la început ca pe fetele lui. Cei doi au împreună o fiică, pe Mina și un băiat, pe Toma, care este adoptat.

„Eu și Alice creștem împreună patru copii, o sumedenie de pisici și cine știe ce ne mai aduce viitorul. Zeus și Leea sunt felinele dimineților mele, Zeus e partenerul meu de cafea. Iar Zoya e plecată, din nou, pe la concursuri de frumusețe, unde a luat toate cupele posibile pentru categoria ei”, scria artistul pe pagina sa de Facebook în urmă cu ceva timp.