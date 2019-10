De Livia Lixandru,

„Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine să cred ce trăiesc în aceste momente. Mă tot gândesc cum am ajuns din Pantelimon în Filipine, ucenicul Ginei Pistol în Asia Express.

Mi se pare incredibil. În plus, abia acum realizez ce înseamnă producția acestui show, câți oameni sunt în spate, ce desfășurare de forțe, e ceva ireal. Cât am fost concurent nu am realizat lucrurile astea, eram mereu pe fugă, eram doar noi cu operatorul și reporterul, era greu să îmi imaginez câți oameni muncesc pentru fiecare misiune pe care noi trebuie să o facem’, a povestit Oase, potrivit unui comunicat de presă.

„Perechile sunt foarte diferite. E greu să îți dai seama cine și în ce fel va evolua, se pot întâmpla tot felul de surprize în fiecare clipă.

Eu, ca fiecare dintre noi, aveam niște așteptări, credeam că pot să îmi dau seama cât de cât cum se vor descurca, dar nimic din ce credeam eu nu se potrivește cu realitatea. Bine, cam așa stau lucrurile tot timpul în Asia Express! Cred că dacă eram în cursa asta ieșeam primul’, a mai adăugat el.

În ceea ce privește programul pe care îl are acum, Oase nu și-a pierdut entuziasmul. Chiar dacă rolul meu este altul, tot la 4-5 dimineața mă trezesc pentru că ăsta este și ritmul întregii echipe.

Toată lumea este în cursă. La București mi-e greu să mă trezesc și la 7, dar bucuria că mă aflu aici abia mă lasă să dorm. Probabil mai încolo voi leșina de somn… (râde)’, a mai completat acesta.

9 echipe au început filmările în Filipine

Cele 9 echipe care au pornit în cursa Asia Epress sunt Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.