„Vara aceasta am planuri cu fetele, în primul rând, dar și ceva distracție în afara orașului și sper și cred că cel mai mult la mare. Fetelor le place Londra și cu siguranță mergem acolo câteva zile, că le-am promis și cu siguranță undeva cu piscină, mare nisip.”, a declarat Daciana Sârbu, pentru WOWbiz.

Mariajul Dacianei Sârbu cu Victor Ponta s-a sfârșit în urmă cu jumătate de an. Înainte să se afle despre separare, afacerista a vorbit despre căsnicia ei și despre gesturile pe care ea și fostul soț le făceau unul față de celălalt.

„Avem un ritual în familie să ne spunem „Te iubesc”, de obicei când plecăm, când venim de undeva. Dovezile de iubire, uneori stau și în detalii. Noi nu am fost niciodată excesiv de deschiși, nu am vorbit despre noi, despre relație. Cred că am păstrat discreția și ne-a ajutat foarte mult.

Cred că poți să spui lucruri frumoase despre ce trăiești lângă partener și fără să faci declarații publice de mare iubire, care nu au nici sens și nici valoare. Mi se pare că se stinge farmecul. Primesc declarații de dragoste de fiecare dată când simt că soțul meu e lângă mine, fără să cer ajutorul.

Cea mai frumoasă declarație a fost atunci când acum 2 ani a venit și mi-a spus că e prima dată când simte că nu am încredere în mine.

Nu știa ce se întâmplă cu mine, dar mi-a zis că trebuie să fac ceva. Am privit-o ca pe o declarație de iubire, pentru că eu simțeam că e ceva în neregulă cu mine și cumva am văzut ce se întâmpla. Cumva nu eram bine, îmi pierdusem încrederea și pierdusem busola, pe care și ei au pierdut-o eu nefiind bine. A văzut asta, mi-a spus, m-a sprijinit să fiu mai bine și a contat enorm.”, a povestit Daciana Sârbu, la emisiunea „40 de întrebări cu Denisa Rifai”, înainte de a confirma divorțul de Ponta. Se pare că Victor Ponta și-a refăcut deja viața alături de altă femeie, alături de care a apărut în public recent.