Miercuri, 5 martie, este marea finală a reality show-ului de la Antena1, iar Daiana Anghel își aduce aminte cu plăcere de tot ce a experimentat în această aventură. Deși inițial părăsise competiția, înainte de semifinale, a fost votată să reintre în show, lucru de care au profitat la maximum. Daiana Anghel a demonstrat că este o fire competitivă și extrem de implicată în probe, așa că, și acum, din fața televizorului, „joacă” alături de echipele noului sezon. „Este infinit mai greu sezonul 2, dar era cumva normal să ridice așteptările și sincer sunt unele probe, nu zic că nu le-aș fi făcut, dar nu știu dacă nu cumva am fi ajuns la eliminare din acele probe. Cum a fost, spre exemplu, proba cu platforma. Proba în cimitir sau cea cu Iartă-mă nu mi s-a părut grea pentru că eu sunt mai aplicată, n-am chestia asta de a mă emoționa ușor. Așa e felul meu de a fi. Adică sunt alte chestii care mă fac să plâng. Eram conștientă că este un joc, că e un platou de filmare”, a declarat Daiana Anghel pentru Libertatea, completând că probele de anul acesta i-ar fi dat însă bătăi de cap partenerului ei de viață, care pare că nu înțelege, nici de acasă, regulamentul pentru multe dintre ele.

„Acum nu mă înțelege greșit. Adică dacă ar fi în cimitir pe bune, ferească Dumnezeu, îți dai seama că aș reacționa diferit. Dar așa cum este făcut pentru probă nu mă emoționez. Clar aș fi încercat să-l scot de acolo și să bat câmpii. Chiar am făcut așa un exercițiu de imaginație să vedem dacă aș fi răspuns la fel ca el vizavi de regretele lui. Doar că So, bine că nu am fost sezonul ăsta, că-l omoram acolo, jumătate de probe nu le înțelege. El înțelege altceva”.

Fosta prezentatoare TV susține că simțul practic a ajutat-o să câștige competiția, asta și pentru că, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu diverse situații. Locuind singură de la o vârstă fragedă, Daiana Anghel mărturisește că nu are nevoie de ajutor extern pentru a se descurca în situații-limită.

„La probele practice, gen de desfundat WC-ul, rupeam. Clar rupeam acolo. Am experiență. Am locuit singură mulți ani și ajungeam să sun în momentul în care mă depășeau complet. Spre exemplu dacă mi se strica aerul condiționat sau dacă se strica și centrala, dar și acolo până la un punct. Spre exemplu, dacă rămânea centrala fără presiune, știam exact ce am de făcut ca să-i bag înapoi presiunea”, a mai spus vedeta despre noile probe din cadrul show-ului.

Daiana Anghel a fost criticată pentru apariția de la „Power Couple”

Câștigătoarea primului sezon, alături de soțul ei, nu s-a bucurat doar de apreciere, ci a fost și aspru criticată. Ba că a avut prea multe discuții în contradictoriu cu Sorin Gonțea, ba că este mult prea critică cu el, ba chiar și pentru unele alegeri vestimentare din cadrul show-ului. De fiecare dată, Daiana Anghel a ales să ignore comentariile, aceeași atitudine având-o și vizavi de mesajele negative pe care le primește în social media.

„Rar se întâmplă. Adică, din ce am vorbit și eu cu fetele, am un procent destul de mic de hate, dar să știi că nu are legătură cu ce faci în online, are legătură cu neîmplinirile personale ale persoanelor care te urmăresc. De acolo vine hate-ul. Nu vine din ce faci tu. Nu are nicio legătură. Tot hate-ul care vine din online, toate jignirile, toate tâmpeniile legate de aspectul fizic, vin din niște complexe de inferioritate personal, din niște lipsuri ale celor care scriu aceste mesaje”, a povestit Daiana Anghel pentru Libertatea.

Aceasta a ales să nu se implice emoțional atunci când primește mesaje de hate, asta și pentru că a înțeles psihologia celui care critică anumite persoane sau situații fără să fie implicat nici măcar 1%.

„Îți garantez că niciun om, nicio femei din lumea asta, care este bine, care este împlinită, nu o să stea să scrie nimănui, indiferent de cum ar fi persoana respectivă. Nu o interesează. Tipa mișto care este bine, care are viața ei, cariera ei, preocupările ei și își vede de evoluția ei, niciodată nu o să se intereseze indiferent de cum ești tu, să-ți transmită că ești așa sau pe dincolo. Nici nu își bate capul cu chestia asta”, a mai completat prima câștigătoare a show-ului „Power Couple”.

