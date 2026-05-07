Archie, cel mai mare copil al lui Meghan și al prințului Harry, s-a născut în mai 2019, iar mai târziu, în 2021, a venit pe lume fiica lor, prințesa Lilibet, acum în vârstă de 4 ani.



„7 ani mai târziu… la mulți ani băiatului nostru dulce 🤍”, a fost mesajul lui Meghan, care conținea două fotografii care surprindeau momente din viața lui Archie.

O imagine emoționantă îl arată pe Harry legănându-l pe nou-născutul Archie pe canapea, bebelușul dormind dus pe pieptul lui, înfășurat într-o pătură. O a doua imagine, mai recentă, îi surprinde pe Archie și Lilibet mergând unul lângă altul pe plaja din apropierea casei lor din Montecito.

De când s-au retras din rolurile lor regale în 2020, Meghan, în vârstă de 44 de ani, și Harry, în vârstă de 41 de ani, își cresc copiii în Montecito, California, construind ceea ce ducesa a descris ca un sentiment de „normalitate” pentru familia lor.



„Odată ce ne cunoașteți, cred că vă doriți să avem aceeași normalitate ca părinți și pentru copiii noștri pe care o au ei”, a declarat Meghan anterior pentru PEOPLE, reflectând asupra vieții pe care au creat-o în comunitatea lor din California.

