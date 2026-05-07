Ofertă de două ori mai mare decât MOL

Proprietarul Senator, Ranko Mimovic, a declarat că oferta a fost „acceptată în general” de acționarii ruși. Senator, fondată în vara anului 2025, intră astfel în competiție directă cu MOL, firma maghiară care a semnat pe 19 ianuarie un acord pentru achiziția aceleiași participații. MOL a oferit un miliard de euro pentru preluarea controlului majoritar, conform președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic.

NIS se află sub sancțiuni impuse de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA din octombrie 2025, ca parte a măsurilor internaționale împotriva sectorului energetic rus, în contextul războiului din Ucraina. OFAC a stabilit termenul limită de 22 mai 2026 pentru finalizarea vânzării acțiunilor deținute de Gazprom Neft (44,9%) și Gazprom (11,3%).

Gazprom Neft a confirmat că își pregătește activ vânzarea către MOL și că „procedurile corporative și de reglementare necesare sunt în curs de desfășurare”. Totodată, compania a menționat că „nu poartă alte negocieri pe această temă”. Gazprom și NIS nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Guvernul din Serbia deține 29,9% din NIS

Senator a informat OFAC despre intențiile sale pe 30 octombrie 2025, în vederea obținerii unei licențe pentru achiziția acțiunilor, iar pe 4 noiembrie a comunicat planurile sale către Gazprom Neft. Potrivit site-ului OFAC, cererea este încă în faza de examinare. Guvernul sârb, care deține 29,9% din NIS, și-a exprimat dorința de a-și majora participația cu 5%. Restul acțiunilor sunt deținute de acționari minoritari și angajați.

Mimovic a declarat că a informat biroul lui Aleksandar Vucic despre intențiile sale pe 21 aprilie 2026. Până acum, biroul președintelui nu a oferit un răspuns. Președintele sârb a declarat anterior, pe 26 ianuarie, că MOL este pregătită să achite un miliard de euro pentru preluarea acțiunilor majoritare din NIS. Negocierile pentru vânzarea participației continuă sub presiunea termenului-limită impus de autoritățile americane.

Cine este Ranko Mimovic și ce companii deține

Ranko Mimovic este un antreprenor sârb a cărui activitate este strâns legată de sectorul energiei și al serviciilor financiare. El a ieșit în evidență prin intermediul firmei KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC, o entitate înființată în vara anului 2025, în Subotica (Serbia).

Conform datelor din registrele comerciale, Mimovic a fost conectat de-a lungul timpului la numeroase companii, printre care se numără:

FIA Energy

FIA Oil

FIA Electricity

FIA Aqua

Aceste firme s-au concentrat în principal pe distribuția de combustibili, trading de electricitate și servicii de gospodărire a apelor. Cu toate acestea, profilul său de business a fost adesea privit cu prudență de analiști, din cauza lipsei de transparență privind sursele de finanțare ale proiectelor sale de mare anvergură.

Miza pentru România și afacerile NIS

Interesul lui Ranko Mimovic pentru NIS are un impact direct asupra pieței din România. NIS Petrol, subsidiara sârbă a gigantului controlat (momentan) de ruși, operează o rețea de benzinării pe teritoriul românesc și deține licențe pentru explorarea petrolului și gazelor în județul Bihor și Timiș.

În octombrie 2022, procurorii DIICOT au făcut percheziții la sediul NIS Petrol din Timișoara, într-un dosar în care se cercetează transmiterea ilegală de date informatice, de informații privind zăcăminte de țiței din România și accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

O schimbare a acționariatului la Belgrad, prin intrarea lui Mimovic, ar putea reconfigura strategia de investiții a NIS în țara noastră, într-un moment în care securitatea energetică regională este extrem de fragilă.

