Damaris Lupu, adolescenta care a cucerit România prin grație, flexibilitate și determinare, trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viața ei. După ce a impresionat juriul și publicul la „Românii au talent” și a plecat acasă cu marele premiu, fata de 14 ani și-a continuat drumul către performanță, dovedind că succesul nu a schimbat-o, ci a motivat-o și mai mult.

Originară din Tecuci, Damaris și-a descoperit pasiunea pentru acrobație la doar 9 ani, urmărind spectacole pe internet și exersând singură, în sufragerie. Astăzi, talentul ei s-a transformat într-un vis împlinit: s-a mutat la București, unde urmează cursuri la Circul Metropolitan, dedicându-se complet artei care a făcut-o celebră.

Cu banii câștigați la „Românii au talent”, Damaris și-a cumpărat o locuință în Capitală – o investiție care îi oferă stabilitate și libertatea de a se concentra pe antrenamente. „M-am mutat în București. Mi-am luat o casă (cu premiul câștigat – n.r.) (…) m-am înscris la Circul Metropolitan și fac cursuri. Momentan încă învăț. (…) Am început să lucrez pe eșarfe și este dificil să mă ridic pe ele, pentru că nu am suficientă forță, nu știu să fac tracțiuni”, a mărturisit Damaris Lupu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Departe de luminile scenei, Damaris rămâne un exemplu de disciplină și pasiune pentru toți cei care cred că talentul, dublat de muncă și perseverență, poate transforma orice vis în realitate.

Cine e Damaris Lupu, câștigătoarea „Românii au talent” 2025

Damaris s-a remarcat prin flexibilitatea incredibilă și prin povestea sa de viață impresionantă. Deși s-a apucat de contorsionism la doar 9 ani, ea s-a perfecționat singură, urmărind tutoriale pe YouTube.

Damaris a devenit un adevărat fenomen, câștigând admirația juriului și a publicului în finala Românii au talent. Damaris locuiește în prezent alături de mama și fratele ei mai mic. În urmă cu opt ani, întreaga familie – mama și cei patru frați – a plecat în Austria, în căutarea unui trai mai bun. Acolo îi aștepta fratele mamei, care i-a ajutat să găsească o locuință și un loc de muncă stabil pentru aceasta.

Decizia de a părăsi România a fost determinată de dificultățile financiare cu care se confruntau. Damaris a trăit în Austria din clasa a III-a până în clasa a VII-a, timp în care a învățat limba germană și s-a adaptat rapid la viața de acolo. Deși i-a plăcut țara, nu a reușit să găsească cursuri de contorsionism, pasiunea ei principală. După perioada pandemiei, mama sa a decis ca familia să se întoarcă în România.

„Ești concurentul cu cea mai spectaculoasă evoluție. Ești foarte talentată. Dacă o să votez în seara asta, te voi vota pe tine”, i-a spus Mihai Bobonete, potrivit ProTv. „Meriți toate aplauzele și toată aprecierea. Este incredibil de unde ai pornit și unde ai ajuns”, a declarat Andra, la sfârșitul numărului lui Damaris Lupu. „Voi vă dați seama unde poate ajunge ea cu o pregătire profesionistă? Dacă ea a ajuns aici pe cont propriu”, a întrebat Dragoș Bucur. Și Andi Moisescu a fost mișcat de numărul fetei din finala Românii au talent: „Sunt impresionat pentru că nu pot să înțeleg de unde știe ea să facă toate mișcările astea. Cine a învățat-o, unde a văzut?”.

