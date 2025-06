În total, peste 35 de artiști au umplut Calea Victoriei cu ritmuri balcanice, energie molipsitoare și bucurie pură. Evenimentul spontan a adunat în scurt timp câteva mii de oameni care au cântat, dansat și aplaudat alături de trupă, într-un moment cu adevărat magic în inima Bucureștiului.

Damian Drăghici, show cu trupa pe Calea Victoriei

În imaginile și videoclipurile atașate, se poate simți vibe-ul autentic al serii: oameni de toate vârstele dansând pe stradă, zâmbete largi și o atmosferă de sărbătoare care le-a reamintit tuturor cât de puternică este conexiunea prin muzică.

„Nimic nu se compară cu energia oamenilor din stradă. Nu a fost doar un concert – a fost o întâlnire de suflet, un moment sincer între noi și public”, a spus Damian Drăghici.

Și a continuat pe Instagram: „Ce a fost aseară pe Calea Victoriei… n-o să uit niciodată! Să vă văd acolo, cu zâmbetul pe buze, cântând, dansând și trăind muzica alături de mine și de @damianandbrothers … a fost o binecuvântare. 💫

Mulțumesc vouă, oamenilor frumoși, care ați venit cu inima deschisă și ați transformat o simplă seară într-o adevărată sărbătoare! Fiecare aplauze, fiecare strigăt, fiecare lacrimă de emoție a ajuns la mine. Le-am simțit. Le-am primit și le păstrez în sufletul meu. ❤️ Așa cum spun mereu: muzica ne unește, ne face mai buni și pentru asta vă sunt recunoscător. Până data viitoare, rămâneți cu sufletul deschis și cu inima pe ritm! 🎶🔥”.

Publicul a fost plăcut surprins de această inițiativă, iar reacțiile spontane au demonstrat încă o dată că muzica live trăită împreună, sub cerul liber, are o forță aparte.

Damian Drăghici a cerșit în Grecia

Damian Drăghici, unul dintre cei mai apreciați artiști din România, nu a avut deloc o viață ușoară. Până să devină celebru, el a recunoscut că a cerșit în Grecia pentru a putea să supraviețuiască.

În 1989, Damian Drăghici a ajuns în Grecia și a mărturisit că a cerșit pentru a face bani. El cânta la nai pe la mesele din restaurante. Artistului nu îi este rușine să povestească despre începuturile sale, deși mulți ar fi considerat asta un lucru rușinos.

Invitat la emisiunea online „Fitză cu Adiță”, Damian Drăghici a vorbit despre greutățile prin care a trecut pentru a ajunge unde este astăzi. El a pornit de jos și a ales o cale mai grea de a face bani. Deși i s-au propus o mulțime de variante de a face bani mult mai ușor, el nu a vrut să intre în probleme.

„Cerșeală. Cântam cu instrumentul pe la mese. Lumea spunea că «Nu cerșeai, cântai». Nu, mă duceam cu instrumentul pe la masă și mă băgam în nasul omului în timp ce mânca, asta ca să iau bani. Trebuie să ai tupeu! Dacă ai tupeu, faci bani, dacă nu ai tupeu, stai într-o parte.

Am început tot ce studiam eu, dar după m-am prins că trebuie să cânți ce le place oamenilor. Era vorba despre supraviețuire. Aveam în interiorul meu o ambiție și o intuiție. În câteva luni am reușit să învăț greaca foarte bine. Mă apreciau oamenii pentru talentul meu. (…) Făceam orice ca să pot să mă descurc. (…) Am stat un an în Grecia, apoi am plecat în Olanda. (…) Am trecut a doua oară ilegal în Grecia și am luat-o iar cu cerșeala. M-am căsătorit în Grecia”, a povestit Damian Drăghici.

