Dan Badea a dezvăluit abia acum care este adevăratul său nume

Chiar dacă o țară întreagă îl cunoaște pe Dan Badea, noul prezentator iUmor mărturisește că nimeni nu îi cunoaște numele! „În buletin, eu sunt Badea Robert Cristian, dar în familie am devenit Dănuț, pentru că așa mi s-a spus la botez. Când eram mic, am avut față de Dănuț, bunică-miu așa mi-a zis și așa am și rămas… Când te uiți la o mogâldeață nu poți să îi zici . Dar în buletin nu cred că a mai încăput și Dănuț, pe vremea aia nu prea se puneau două nume, acum pui câte vrei, și șapte!”, a spus prezentatorul iUmor, care în curând va deveni la rândul său tatăl unui băiețel, așa că se află în postura de a-i alege acestuia un nume.

„Dan Badea Junior? Probabil o să îi punem alte nume și o să i se spună tot , ca să păstrăm tradiția”, a dezvăluit amuzat Dan Badea.

