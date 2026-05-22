SUA l-ar putea captura pe Raúl Castro ca și pe Nicolas Maduro

Un scenariu sugerat de oficiali americani ar fi capturarea lui Castro și aducerea sa în fața justiției americane.

Precedente există, cum ar fi operațiunea din 1989 împotriva liderului panamez Manuel Noriega sau capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie și transferarea lui într-o închisoare din SUA. Senatorul Rick Scott din Florida a declarat: „Nu ar trebui să excludem nimic. Același lucru care s-a întâmplat cu Maduro ar trebui să se întâmple cu Raúl Castro.”

Cu toate acestea, experții, precum Adam Isacson de la Washington Office on Latin America, avertizează că o astfel de acțiune ar fi riscantă, iar impactul asupra regimului cubanez ar putea fi limitat. „Castro este mai mult o figură simbolică acum. Din punct de vedere strategic, valoarea unui astfel de gest este discutabilă”, subliniază Isacson.

În imagine e fostul lider cubanez Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost inculpat de autoritățile americane pentru conspirație la uciderea cetățenilor SUA și alte infracțiuni
Raul Castro, acuzat de crimă în SUA. Decizie fără precedent a justiției americane pentru doborârea a două avioane acum 30 de ani Foto: Profimedia

SUA ar prefera o schimbare de regim negociată pentru a evita instabilitatea

O altă opțiune luată în calcul de administrația Trump ar fi o schimbare negociată a liderilor cubanezi. BBC notează că Trump a declarat pe 12 mai pe Truth Social: „Cuba cere ajutor, iar noi vom discuta.” Ulterior, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu oficiali cubanezi, inclusiv cu nepotul lui Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Michael Shifter de la Georgetown University afirmă că SUA ar prefera un acord negociat pentru a evita instabilitatea. „Ceea ce caută SUA este un guvern care să deschidă economia și să limiteze influența agențiilor de informații din Rusia și China”, spune Shifter. Totuși, identificarea unui lider potrivit în Cuba rămâne o provocare majoră.

Prăbușirea economică a Cubei este un scenariu cu multe necunoscute

O a treia posibilitate discutată este prăbușirea economică a Cubei, afectată deja de pene de curent prelungite și penurii alimentare severe. Trump susține că „nu este necesară nicio escaladare. Situația este deja un dezastru.” Cu toate acestea, experții avertizează că statul cubanez, în special aparatul de securitate, rămâne funcțional chiar și în condiții economice precare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că regimul de la Havana a acceptat oferta de ajutor de 100 de milioane de dolari, dar a adăugat că nu este sigur dacă administrația Trump va accepta condițiile cerute de liderii comuniști din Cuba, relatează La Presse.

Adam Isacson anticipează că un eventual colaps ar putea declanșa o migrație masivă. „Dacă Cuba se prăbușește, mulți vor încerca să fugă, așa cum s-a întâmplat în Haiti. Florida este cea mai apropiată destinație,” spune el. Surprinzător, fluxul de fugari nu a început încă, deși condițiile de viață sunt extrem de dure.

