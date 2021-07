După aproximativ un an de scris, de corecturi, de editat, Dan Bilzerian a anunțat pe rețelele de socializare că e gata cartea lui. O bună perioadă a lipsit din mediul online deoarece s-a focusat asupra noului lui proiect.

Vestea că a terminat de scris a făcut-o printr-o postare în felul lui, excentricul milionar apare în compania mai multor femei.

Dan Bilzerian a declarat că autobiografia are 360 de pagini și a scris-o în aproximativ 57 de zile.

„Am terminat cartea, 360 de pagini în 57 de zile. Am lucrat 15 ore pe zi, cu o singură zi liberă. Am fumat iarbă doar de trei ori și, timp de 10 zile, nu am făcut sex”, a spus el pe Instagram.

În urmă cu aproximativ un an, el făcea primele mărturisiri despre carte. Era dispus să ofere 5.000 de dolari celui care îi dă „cel mai bun titlu” pentru autobiografia sa.

„Cartea este o operă de artă. Oamenii sunt înnebuniți. Mulți îmi spun: Nu poți publica asta – este prea controversată. Cariera ta se va sfârși.

Răspunsul meu este: nu am nevoie de o slujbă, fraierilor. O s-o public și gata. Oamenii vor face atacuri de panică și probabil nu voi mai avea prieteni, dar măcar sunt onest și dau lumii o carte bună”, a mai declarat el.

Citeşte şi:

Cum a fost surprinsă iubita lui Codin Maticiuc în București. Ana apare rar în public

De azi poate fi descărcat și folosit pașaportul COVID. Pașii necesari pentru a obține certificatul verde

România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane

PARTENERI - GSP.RO Acum, ediție BOMBĂ GSP LIVE! Anamaria Prodan dezvăluie tot despre relația cu Reghe: „Se pretează la asta?”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Liviu a murit pe loc, după ce a intrat cu motocicleta în maşina uchiului său, în Botoşani. Tânărul era voluntar şi a ajutat sute de copii şi bătrâni

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2021. Racii ar trebui să fie mai discreți uneori și să-și păstreze pentru ei anumite păreri

Știrileprotv.ro Veşti proaste pentru cei care nu au apucat să îşi schimbe contractul cu furnizorul de energie electrică. Ce se întâmplă de mâine

Telekomsport O nouă "bijuterie" în România. Stadionul va fi inaugurat cu un meci în Europa. Cât a costat arena

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)