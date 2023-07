Din anul 2017, Dan Bittman și Liliana Ștefan nu mai formează un cuplu, însă nu mai locuiesc împreună din anul 2019. Împreună au trei băieți, Alexandru (24 de ani), Patrick (19 ani) și Mark (16 ani). Cu zâmbetul pe buze, artistul a recunoscut în emisiunea de la Antena Stars că de-a lungul anilor i-ar fi plăcut să fie mai calm în unele momente, atât în ceea ce privește cariera, cât și viața personală.

Dan Bittman: „Câteodată mi-a făcut rău încăpățânarea”

„Sunt zodia Berbec. M-am născut pe 29 martie, nu mai zic anul, că se topește ecranul. Am avut cam toate caracteristicile zodiei.. pe unele le-am mai evitat, dar așa, în principiu, eu nu mă feresc să spun… vai și amar.

Mi-a plăcut zodia, dar din alte puncte de vedere aș fi vrut să fiu mai calm. Câteodată mi-a făcut rău încăpățânarea, dar odată cu trecerea anilor ești mai liniștit și mai relaxat, lași oamenii să-și spună părerile…”, a spus Dan Bittman la „Xtra Night Show”, conform Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

Dan Bittman, despre băieții lui: „Mie mi-a folosit educația asta pe care mi-au dat-o părinții mei”

În ceea ce îi privește pe băieții lui, chiar dacă nu mai formează un cuplu cu mama lor, Liliana Ștefan, artistul s-a implicat mereu în creșterea și educarea lor. I-a învățat să fie responsabili, muncitori. „Am încercat într-un fel cât se poate de civilizat să îmi fac o viață corectă atât mie, cât și familiei, să îi învăț și pe copii și ce înseamnă puțină muncă, puțină școală, m-am ocupat de chestia asta pentru că mi-am dar seama că și mie mi-a folosit educația asta pe care mi-au dat-o părinții mei”, a mai spus Dan Bittman.

De ce Dan Bittman s-a despărțit de Liliana Ștefan, mama copiilor lui

Invitat acum ceva vreme în urmă la podcastul lui Mihai Morar, cântărețul a vorbit despre femeia care i-a stat alături timp de 25 de ani. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Dan Bittman are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale partenere.

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a declarat artistul.

Dan Bittman îi este recunoscător fostei sale partenere pentru educația pe care a dat-o celor trei copii pe care îi au împreună. „Este o femeie deosebită. Am spus întotdeauna și am să spun întotdeauna. De obicei, după ce se termină ceva, toți încep să vorbească unii despre alții, eu nu.

Ea, în continuare, este pilonul educației copiilor mei. Dacă copiii mei sunt astăzi așa cum sunt, sunt datorită educației extraordinare și a răbdării ei, mai ales că eu eram mai tot timpul plecat”, a continuat el.

„Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile, dar i-am spus lucrurile astea de-a lungul timpului și la plecare. Motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă, aproape. Sunt 30 de ani aproape de când ne știm. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos. Am încercat să avem o familie frumoasă”, a mai spus Dan Bittman.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Horoscop 28 iulie 2023. Zodia care poate pierde mulți bani, atenție la cheltuieli

Viva.ro Ce au anunțat acum polițiștii despre moartea lui Sinéad O'Connor. Cum a fost, de fapt, găsită artista în casa ei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Rămășițele unui milionar dispărut, găsite într-o valiză. Anunțul legiștilor despre cauza morții

Știrileprotv.ro Corespondență din Rodos. „Am traversat strada și aveam flăcări în stânga și în dreapta”. Noi focare au apărut în Grecia

Observatornews.ro "Era piele şi os, acoperită de muşte. O alta plângea şi cerea apă". Un nou azil al groazei, descoperit în Mureş: "Se auzeau plânsete noaptea"

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'