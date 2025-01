Cunoscutul prezentator Dan Negru a făcut o oprire neașteptată în drumul său dinspre Sinaia spre București, atras de o curiozitate de pe hartă: „Turnul din Pisa made în Câmpina”. Fascinat de denumirea inedită, acesta a decis să facă un ocol pentru a vedea despre ce este vorba, însă descoperirea sa a fost departe de așteptări.

Ajuns la locație, Dan Negru a constatat că „Turnul din Pisa” nu este nici pe departe un obiectiv turistic, ci o clădire de birouri abandonată și în paragină. Construcția, care ar fi trebuit să devină un spațiu modern de birouri, a fost lăsată neterminată încă din 1997, când proiectul a fost afectat de multiple probleme legale și tehnice.

„Am pățit-o și eu aici, că doar fraierii nu dispar, doar se transformă! Astea-s obiectivele turistice fantomă de pe hărțile noastre”, a scris Dan Negru pe Instagram.

Clădirea, care are șapte etaje în loc de patru, cum era prevăzut în planul inițial, a suferit de pe urma extinderii ilegale. Structura sa de rezistență a fost compromisă, iar lucrările au fost abandonate, transformând-o într-un simbol al eșecului administrativ.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Consiliile Județene au cheltuit peste 2 milioane de euro pe servicii juridice în ultimii cinci ani. Mai mult de jumătate din sumă a ajuns la trei mari case de avocatură

„Deși cunosc Valea Prahovei cu ochii închiși, am luat o capcană turistică”

Vizita neașteptată l-a impresionat pe Dan Negru, dar nu în sens pozitiv. Acesta a împărtășit pe rețelele sociale experiența sa, exprimându-și dezamăgirea față de starea obiectivului și problemele care l-au lăsat într-un asemenea hal.

„Deși cunosc Valea Prahovei cu ochii închiși, am luat o capcană turistică. Sunt un fraier cu diplomă de azi începând. Pe harta din mașină am găsit obiectivul ăsta turistic venind dinspre Sinaia spre București. Aici scrie Turnul din Pisa made în Câmpina. Nu l-am văzut până acum, așa că am făcut un ocol și m-am dus să-l văd. Turnul din Pisa made în Câmpina este, de fapt, o clădire de birouri lăsată în paragină. Inițial clădirea avea 4 etaje, dar constructorul i-a mai făcut trei. Prin 1977 au construit-o și cam de atunci au și oprit-o. Azi a ajuns obiectiv turistic. Cele trei etaje în plus i-au afectat structura de rezistență, așa că ea se înclină încet, încet. Armăturile au rugit și ele, iar la prima zgâlțâietură probabil o să cadă. Cica au fost vreo 40 de termene de judecată pe ruina asta. (…) Pe site-uri turistice sau pe hărți, ruina asta este dată ca obiectiv turistic, „Turnul din Pisa din Câmpina”, și fraieri ca mine vin să-l vadă”, a explicat Dan Negru.

Recomandări România a refuzat să extrădeze în Rusia un cetățean moldovean: „Predarea e susceptibilă să aibă consecinţe de o gravitate deosebită”

Primăria Câmpina a încercat ani de zile să rezolve situația clădirii

Primăria Câmpina a încercat timp de ani de zile să rezolve situația clădirii. În 2009, după ce contractul de concesiune a terenului a expirat, autoritățile locale au intentat un proces împotriva constructorului, cerând demolarea etajelor ilegale și finalizarea clădirii.

Au urmat șase ani de judecată și 40 de termene, însă în cele din urmă Primăria a pierdut procesul, iar clădirea a rămas în același stadiu de abandon. De atunci, nimeni nu a reușit să găsească o soluție, iar construcția continuă să fie o pată pe imaginea orașului.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News