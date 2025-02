Dan Negru, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, și-a exprimat opinia cu privire la situația politică actuală. Reacția sa vine în contextul schimbului dur de replici dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care a atras atenția presei globale.

Zelenski l-a acuzat pe Trump că „trăiește într-o bulă a dezinformării” și că, prin declarațiile sale, „îl ajută pe Putin să iasă din izolare”, alimentând astfel polemica deja aprinsă dintre taberele politice. În urma acestor afirmații, Dan Negru și-a exprimat uimirea față de complexitatea și imprevizibilitatea lumii actuale.

„Pfff… Sunt praf, nu mai înțeleg nimic din zilele astea. N-am crezut să apuc vremurile în care dacă ești ești

Se ceartă ideile, se bat cap în cap convingerile. Țicniți și de-o parte și de alta. Dar exagerările aduc alte exagerări. De asta e bun echilibrul când se caftesc ideile”, și-a arătat Dan Negru uimirea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Șapte povești reale cu copii infractori din România eşuată. De la acte de tortură şi atacuri armate la punerea în scenă a filmului „Singur acasă 3”

Și a continuat cu câteva întâmplări trăite chiar de el: „Mă dau pe mine exemplu, din țâcnelile trecute:

•Când vorbeam despre credința mea religioasă, eram batjocorit, spunându-mi-se că Elon Musk ajunge pe Marte, iar eu mă închin la moaște. Musk era atunci modelul, acum e anti-modelul. Noi, fără echilibru…

•Când am arătat o fotografie veche, făcută într-o iarnă caldă, în care eram îmbrăcat doar într-un pulover, m-au reclamat că pun la îndoială încălzirea globală. Noi, fără echilibru…

•M-au reclamat și când m-am amuzat de românii care cereau o toaletă separată în școli pentru «copiii de gen neutru, nici bărbați, nici femei». Ai noștri, unii, cereau asta în țara cu cele mai multe «cășcători» în fundul curții din Europa. Noi, fără echilibru…

•Un student la jurnalism, cu un defect de vorbire, m-a reclamat pentru discriminare după ce i-am sugerat să nu se apuce de radio-TV. Cică nu eram politically correct. «Lasă bâlbâitul să fie crainic de radio, nu te pune cu ăștia», mi-a spus atunci nevastă-mea. Ea urma să fie «părintele 2» al copiilor mei

Mai știți țâcnelile de atunci?

Exagerările alea aduc exagerările astea. Să ne căutăm echilibrul!

Încă de acu 3000 de ani, Ecleziastul îl explica:

Recomandări Care sunt mineralele rare din Ucraina la care tânjește atât de mult Trump, încât e gata să se alieze cu Putin ca să pună mâna pe ele

«Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei! Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui! Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei»”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Imagini de la înmormântarea lui Andrei Perneș. Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum VIDEO

Urmărește-ne pe Google News