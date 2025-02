Cu o carieră strălucitoare de peste 25 de ani în televiziune, Dan Negru rămâne un reper al profesionalismului și al decenței pe micul ecran. Deși a cunoscut faima și succesul, prezentatorul a reușit să-și păstreze modestia și să evite capcanele vedetismului.

„Mă bucură când oamenii mă opresc pe stradă, să facă poze cu mine, e o dovadă a faptului că-mi fac bine meseria. Nu cred în povestea asta cu vedetismul, e o copie ieftină a showbizului american. Fițele sunt o stupizenie și de obicei aparțin butoaielor goale. Alea fac cea mai mare gălăgie”, a declarat Dan Negru pentru Click!.

Dan Negru și-a investit banii din televiziune în imobiliare

Dan Negru a investit banii, câștigați din televiziune, în imobiliare, deținând cinci clădiri de birouri, dar și în agricultură. Are un teren, lângă Timișoara, implicându-se chiar și la munca pământului. Cunoscut pentru discreția sa financiară și poreclit „Regele zgârciților”, Dan Negru recunoaște că preferă prudența în gestionarea banilor.

„Îmi place porecla de zgârcit. Îmi amintesc și cum am primit-o: acum vreo 30 de ani, cu primii mei bani, câștigați în televiziune, am început să cumpăr cărămizi și pământ, în vreme ce alți colegi de-ai mei și-au cumpărat mașini.

M-au miștocărit mulți atunci spunându-mi că sunt zgârcit că nu-mi iau mașini. Așa mi-am primit porecla de zgârcit. Nu-mi pare rău. Nu știu dacă o mașină, de acum 30 de ani, mai are valoare azi, dar știu că un teren și-a păstrat valoarea. De asta, zgârcenia e diferită, depinde de care parte a banului ești”.

Dan Negru a împlinit 54 de ani

La ceas aniversar, Dan Negru a ales să petreacă alături de familie, într-un cadru restrâns. Deși a primit numeroase cadouri, prezentatorul recunoaște că darurile cu adevărat valoroase pentru el sunt cele încărcate de emoție.

„Când aveam 44 de ani, eram bătrân pentru cei tineri, acum, la 54, sunt tânăr pentru cei bătrâni. Dar măcar mi-am câștigat înțelepciunea să mă bucur de ai mei. Sigur, de acum înainte, tot atâtea aniversări nu voi mai avea, ar însemna să trăiesc 108 ani și nu mi-aș dori asta.

Așa că, bucuria de a fi cu ai mei e cel mai bun cadou. Deși, de ani de zile filmez mereu de ziua mea de naștere. Am filmat și aseară, până noaptea târziu. E tot un cadou pe care mi-l face viața: să fac ce-mi place. Mă bucur că emisiunile „Jocul Cuvintelor” și „The Floor” sunt hituri TV. Au trecut deja 3 ani de când sunt în echipa celor de la Kanal D și mă bucur că am câștigat și unii și alții în anii aceștia”.

Privind înapoi, în timp, Dan Negru a mărturisit că: „Da, m-am schimbat. Dacă, la 50 de ani, ești la fel ca la 20 însemnă că ai trăit 30 de ani degeaba. Am schimbat multe, în meseria mea, la 20 sau la 20 făceam emisiuni cu blonde și cu farse, acum mă bucur că am descoperit că există și altceva, în televiziune, cu audiențe la fel de mari. Mă bucură schimbarea. Dacă nu schimbi, nu crești. Am învățat asta în cei 54 de ani”.

Dan Negru îi e recunoscător soției sale, Codruța

Soția lui Dan Negru, Codruța, este medic stomatolog, iar prezentatorul de la Kanal D o consideră stâlpul familiei.

„Am noroc cu Codruța, nu poți să faci performanță, în niciun domeniu, cu un soț sau cu o soție care nu-ți înțelege viața. Văd în anii ăștia conferințe, podcasturi, despre cum să reușești în viață, dar nimeni nu spune că principala țintă a unui om e o căsnicie fericită, înțelegătoare.

Acesta e cel mai important secret al vieții. Am reușit, în anii ăștia, și să ne păstrăm căsnicia, în discreție, fără coperți de ziar sau apariții zilnice, prin social media. Cred că e mai blând așa. Copiilor le spun mereu că bunătatea și smerenia sunt singurele calități ale omului, care nu pot fi învinse”.

