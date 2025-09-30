„Cred că tv românești sunt plătite de Netflix, YouTube și Zuckerberg. De asta oferta TV de la noi e atât de săracă și repetitivă. Văd una dintre cele mai ponosite grile TV de toamnă din istorie. Antena copiază sâmbătă seara Românii au talent, Pro copiază Antena cu un show de rosturi. Jalnice și anonime ambele. Blaga le-ar fi spus: Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura.

Dar am citit zilele trecute că revine o copie Te pui cu blondele. Nu vă bazați pe mine! Am supraviețuit anilor și emisiunilor diferite doar pentru că am învățat să las trecutul să moară. Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el. Prezentul Jocul cuvintelor face acuși 4 ani.

Totuși, povestea Blondelor e o lecție frumoasă de viață.

În anii 2000 eram asociat cu emisiunile marca Lazarov. Prezentatorilor lui nu li se dădea șansa să reușească vreodată și în alte formate.

Arată-le că poți și singur, mi-a spus într-o zi Lazarov.

Așa că Antena, la care lucram, a cumpărat licența Beat The Blondes. Era primul meu format fără umbrela Lazarov.

Numai că formatul era un eșec internațional – în nicio țară nu a prins.

Ca o curiozitate, în Ucraina, Blondele (Хто проти блондинок?) concura cu Вечірній квартал, show-ul prezentat atunci de Volodimir Zelenski la televiziunea 1+1. Zelenski – actualul președinte – a câștigat în audiență.

În Italia, Grecia, Germania – nicăieri „blondele” nu au prins. Lazarov știa și mi-a dat aripi: Dacă nu vei reuși, nu e vina ta. E un format slab. Dar dacă reușești, o să le arăți tuturor că poți și singur, chiar și cu un format modest.

Show-ul a fost un hit 9 ani!

Astăzi, un astfel de show nu s-ar mai putea face. Îmi datorez cariera unor oameni care credeau că alți oameni nu sunt ușor de înlocuit. Azi, sistemul corporatist dărâmă omul și ridică echipa, cooperativa. Corporațiile îmi amintesc de socialismul colectiv, unde omul era zero și colectivul era totul. Nu m-aș mai întoarce niciodată la show-urile mele de demult. În fiecare sezon primesc oferte să revin la marile succese de audiență. Refuz mereu!

Pentru că nu de show-urile mele vă e dor. De voi, cei de atunci, vă e dor. Iar printre amintirile acelor ani sunt și eu… De voi vă e dor, nu de mine. Dar anii aceia nu vi-i mai pot da înapoi…Singurul farmec al trecutului e că a trecut!”, e mesajul postat de Dan Negru pe conturile de socializare.

