Dan Negru este de părere că odată cu trecerea timpului, oamenii de televiziune au început să facă discriminare între generațiile care au dat tonul și tinerii care vin din urmă.

„Discriminarea pe bază de vârstă. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune că după 30 de ani ești bătrân asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență care au alte standarde financiare.

Dar, există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America…”, a declarat Dan Negru conform Ciao.

Când se va retrage de pe micile ecrane

Dan Negru a fost sincer și a mărturisit despre momentul în care o să se retragă din televiziune. De asemenea, el a dezvăluit care a fost sfatul primit de la regretatul om de televiziune, Valeriu Lazarov.

„Dumnezeu a fost bun cu mine în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la «Jocul cuvintelor», la «Ciao, Darwin» cu mama natură.

Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demonstrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune în televiziune spunându-mi că în Spania sau în Italia ești considerat «om de televiziune» abia după al treilea format cu succes de audiențe.

Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec. Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama natură dar omul are dreptul să evolueze.

Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că «Jocul Cuvintelor», un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci se poate”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.

