Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a povestit recent, într-un clip distribuit pe TikTok, cum a trăit un episod incredibil în urmă cu mai mulți ani în capitala Franței. Prezentatorul TV se afla într-o vacanță la Paris alături de soția sa, când, în metrou, a fost victima unui furt: „Să zic o chestie tare de tot, dar e reală. Eram în Paris, în metrou, eu cu nevasta mea, cu geanta în spate. Cobor din metrou și nimic… Mi-au tăiat-o și mi-au luat tot. E reală povestea. Mi-au luat tot”, a povestit Dan Negru.

Hoții i-au înapoiat bunurile lui Dan Negru

După ce au verificat conținutul genții, hoții au dat peste actele prezentatorului și l-au recunoscut imediat. Spre surprinderea lui, aceștia i-au găsit un bilet cu numărul său de telefon și l-au sunat pentru a-i înapoia bunurile. Momentul de neuitat a venit când Dan Negru a auzit vocea unui copil vorbind românește. „Și eu aveam undeva prin geantă numărul meu de telefon. După jumătate de oră, mă sună o voce mică: «Ești Dan Negru? Ascultă-mă», în limba română, în Paris! «Să ne întâlnim, că geanta ta e la mine»”.

Când s-a întâlnit cu cei patru minori, a rămas uimit să constate că aceștia nu s-au atins de niciun obiect de valoare. „M-am văzut cu ei, erau patru copii, în jur de 10 ani. Eu i-am văzut de la distanță, erau vizavi de locul întâlnirii. Erau acolo și văd că vin cu geanta. Mi-au adus tot: buletin, telefon, bani. Mi-au adus toți banii!”, a mărturisit prezentatorul.

„Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi la Paris”

Copiii i-au mărturisit cu nonșalanță despre „afacerea” lor de pe străzile Parisului, dezvăluind că reușeau să câștige între 1.000 și 4.000 de euro pe zi. Un episod incredibil care a lăsat prezentatorul fără cuvinte. „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi la Paris. Pe zi! N-au ce să pățească… Unul dintre ei mi-a spus: «Cinci portofele, dacă fur vara, la Paris, am 5.000 de euro. Fiecare turist care vine la Paris are cel puțin 500 de euro la el… Deci ăsta e viitorul job»”, a adăugat acesta.

