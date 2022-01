Despre mutarea lui Dan Negru de la Antena 1 la Kanal D se vorbește peste tot. Prezentatorul a uimit pe luată lumea cu decizia de a pleca din trustul în care a lucrat mai bine de 20 de ani. În cadrul unui interviu pentru ciao.ro, vedeta a vorbit despre salariul pe care îl avea la Antena 1, dar și ce buget ar trebui să aibă o altă televiziune pentru a semna un alt contract.

Timp de 12 ani, Dan Negru a avut același salariu de Revelion la Antena 1. Interesul său era să aibă producții de succes și mărturisește că mulți ani nu și-a negociat salariul.

„Antena are bugete diferite, ca și cei cu telefonia mobilă. Dacă ești nou venit în rețea, ai toate avantajele posibile, dacă ești de la început în rețea nu mai prezinți interes, ha, ha. Cei din managementul Antenei însă pot confirma că nu mi-am negociat salariul în anii ăștia mulți, m-a interesat în primul rând să am producții de succes. Degeaba ai un salariu mare dacă ai producții ieftine. Niște ani, cred că vreo 12, am avut același salariu de Revelioane deși eram lider an după an.

„Un coleg de la PRO TV mi-a spus salariul lui, era de vreo trei ori mai mare ca al meu”

Într-un an, un coleg de la PRO TV mi-a spus salariul lui, era de vreo trei ori mai mare ca al meu, deși eu eram liderul. Anul trecut chiar TVR și-a plătit mai bine prezentatorii de Revelion, deși eu am câștigat în audiențe mult mai mult. Oricât de zgârcit aș fi, nu e despre bani televiziunea. Am învățat-o de la oameni mari, legende în TV. Când Titus Munteanu m-a sunat în anii 90 ca să prezint Mamaia la TVR, nici prin cap nu mi-ar fi trecut să-l întreb de bani. Eram fericit că pot să prezint un asemenea eveniment încât m-aș fi dus pe jos la Mamaia. Nu am făcut televiziune ca să fac bani, am făcut bani ca să fac televiziune”, a spus Dan Negru pentru Ciao.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Dan Negru, despre retragerea din televiziune

În cadrul aceluiași interviu, prezentatorul a fost întrebat ce anume l-ar face să se retragă din televiziune. Dan Negru a explicat motivele pentru care ar renunța să mai apară pe micul ecran. El este optimist și speră că piața de televiziune din România își va reveni la un moment dat.

„Televiziunea de azi nu mai produce hituri cum o făcea în golden age. În România sunt două televiziuni siameze, PRO și Antena care copiază PRO. Și ambele în goana după profit au uitat de public, oferind programe siameze, fiecare încercând să pună piedică celeilalte. Dar uitând de public.

Există Kanal ca alternativă la cele două, există Prima, TVR și canalele de știri. Ofertă săracă. De asta au crescut atât de mult Netflix sau online, pentru că televiziunea prin programele slabe i-a trimis pe oameni departe de televizor. Găștile din TV au prosperat în perioada asta în care publicul contează mai puțin decât profitul. Găștile m-ar determina să plec. Sper totuși ca piața de TV își va reveni, sunt optimist”, a declarat Dan Negru pentru sursa mai sus menționată.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Produsul care s-a vândut în Lidl la preț de chilipir, deși valorează o avere. E de 40 de ori mai scump, ce s-a întâmplat în Anglia

Observatornews.ro Om de afaceri sibian, găsit mort în pădurea Băneasa din București. Alexandru Coman era dispărut de trei luni

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat în Rusia după ce Putin a trimis armata la granița cu Ucraina. Probleme uriașe

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată