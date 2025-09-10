Deranjată de ceea ce a văzut în prima zi a noului an școlar, Dana Budeanu a răbufnit în direct la România TV.

„La școală acum se duc coroane mortuare, ghivece, așa se merge acum la noi la școală. Mamele OnlyFans le-ai văzut? Nu înțelegeți, la 8.00 dimineața niște matracuce cu părul tapat, care descarcă ghivece, pungi, 300 de parfumuri pentru profa de geografie, de istorie… 20 de pungi cu cadouri la începutul anului. Începutul de an este despre mamele împopoțonate cu fătălăii ăia care stau și se uită pe matracucele astea și pe alea de-a 12-a, cu plocoane, cu flori, cu litere din flori «Diriginta Angela». Nu la bogați, la parveniți. Nu există, asta e societatea”, a spus Dana Budeanu.

Vedeta nu s-a oprit însă aici și a spus că sistemul de învățământ s-a degradat foarte tare în ultimii ani: „Să nu uitați un lucru: faptul că vor să distrugă tot face parte dintr-un plan foarte bine pus la punct. Nu mai facem sport, nu mai mâncăm proteină, nu mai facem școală decât dacă o facem pe progresism, toți copiii au anxietate, toți copiii au nevoie de suport emoțional la școală”.

Dana Budeanu a făcut și o comparație între sistemul școlar de pe vremea ei și ce se întâmplă în prezent în România.

„Toți părinții noștri lucrau și aveam un trai decent. Dar așa era, ne luau cu un număr mai mare. Alergam cu adidasul cu un număr mai mare până la finalul anului. Nu aveam probleme, toți copiii făceau sport. Acum toți copiii au scutire de la mamele alea. Tu ai văzut cum aleargă bărbații? Nu există! Nu știu să alerge. Nu mai există nimic.

Bă, nene, pe vremea noastră, dacă erai la etajul 1, 15 minute săream pe geam. Nu se întâmpla nimic, alergam, eram leoarcă, săreau și ăla mai gras și aia mai grasă. Te prindea dracu’, nu te prindea nimeni! Societatea a fost intenționat adusă la nivelul de legumă”, a mai afirmat vedeta la România TV.

