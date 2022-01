În vârstă de 51 de ani, Loredana Groza pozează în ipostaze îndrăznețe, iar de multe ori fotografiile sale au fost criticate, dar și apreciate de fani. De asemenea, s-a spus că artista ar fi apelat la medicul estetician, însă ea a infirmat zvonurile apărute.

Dana Budeanu și-a spus părerea despre prietena ei, Loredana Groza, cu riscul ca aceasta să se supere pe ea. Creatoarea de modă nu a înțeles de ce marea artistă își pozează părțile intime și postează imaginile pe rețelele de socializare. De asemenea, ea crede că Loredana Groza are una dintre cele mai bune voci din România și că nu mulți artiști se ridică la nivelul ei.

„Vreau să știu pentru ce Loredana are ea nevoie… Bă, Loredana, tu i-ai văzut vreodată bu***e lui Adele? O să zică lumea că te compar cu Adele. Da, te compar. Sunt vedete pe lumea asta care n-au nevoie să ne arate b****e, ț***le, savarinele, mameloanele, care n-au nevoie de filtre de monștri pe față. Există niște vedete. Cum ești și tu. Ce este în neregulă cu tine? Tu ești Loredana.

Păi, ce faci tu, ești cam șefă pe aici, prin țară. Nu există show ca al tău. După părerea mea, voce… Andra are o voce fantastică, tu ai o voce care se adaptează la multe stiluri, ești show woman, ai personalitate bună. Nu ai nevoie să arăți b****e, ț****e, dar n-ai voie să îți pozezi părțile intime și să le pui pe Instagram. Tu ai nevoie să nu. Cine îți încurajează această activitate este un… Dă reset la cont. Sunt atâtea care fac asta. Asta vând. Imaginea corpului lor. Bianca asta face, asta e jobul ei. Tu n-ai nevoie nici să ai bot, nici ț****e pe afară. Nu vinzi asta. Asta e, poți să nu mai vorbești cu mine acum”, a spus celebra Dana Budeanu, în emisiunea pe care o realiza, relatează impact.ro.

Loredana Groza: „Nu am nicio operație estetică”

După ce în repetate rânduri a fost acuzată că a mers la medicul estetician și nu recunoaște, artista a răbufnit la un moment dat. Loredana Groza a declarat în urmă cu câteva luni că nu are nicio operație estetică și nici nu ar avea timp să își facă.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a povestit vedeta la Antena Stars, în urmă cu mai bine de jumătate de an.



