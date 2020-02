De Livia Lixandru,

Dana Războiu are doi băieți frumoși, iar viața ei pare că a reintrat pe făgașul normal după intens mediatizatul divorț de Bogdan Enoiu, după un mariaj de 12 ani. Vedeta a vorbit deschis despre experiența acumulată din cele două mariaje eșuate, explicând ce a învățat din episoadele neplăcute prin care a trecut.

Dana Războiu, despre episodul de violență fizică prin care a trecut

Într-un astfel de demers deschis, Dana Războiu a dezvăluit în ce relații a rămas cu primul soț, Ovidiu Brânzan, fost ministru al sănătății, de care a divorțat în urma unui episode de violență domestică. În vara lui 2005, fost știristă își denunța soțul la Poliție, speriată de comportamentul agresiv al acestuia.

Frumoasa brunetă a declarat pentru Click că, după atâția ani de la respectivul incident, a rămas în relații bune cu fostul soț, de dragul copilului pe care îl au împreună, Victor, acum în vârstă de 16 ani.

„Foarte bună, avem un copil împreună. Dar nu imediat după, să ne înțelegem. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte și ai nevoie de timp. E o etapă firească, e ca o etapă de doliu pentru că moare căsnicia. Și dacă nu treci prin etapa de doliu, nu ai cum să o îngropi. Indiferent cine ia decizia divorțului, amândoi suferă.

Nimeni nu se căsătorește cu intenția de a divorța peste 3, 5 sau 15 ani. Nu e un contract cu durată determinată. Deși, sincer, acum, la vârsta mea mă gândesc că poate nu ar fi rău să te căsătorești pentru un an și în fiecare an să te recăsătorești. În fiecare an să-l poți alege pe celălalt din nou.

Cine ești azi, nu mai ești peste 10 ani. Eu nu știu cum voi fi eu peste 10 ani, darămite cum va fi celălalt peste 10 ani’, a declarat Dana Războiu.

Vedeta a mai povestit că după ce a făcut plângerea la Poliție împotriva fostului soț, a primit mai multe telefoane.

„Am fost inconștientă. Am avut un curaj nebun, inconștient. Întâi am făcut și apoi mi-am dat seama ce am făcut. M-au tot sunat, de la purtătoarea de cuvânt a PSD-ului, la alți oameni importanți ca să-mi retrag plângerea.

M-au sunat și foarte multe femei care mi-au spus: ‘suntem alături de tine’. Și erau femei publice, femei cunoscute în România. Nu m-am gândit niciodată că nimeni nu ieșea să facă astfel de declarații publice, dar eu așa sunt. Sunt zodia Leu și fac foarte multe lucruri din impuls”,a declarat Dana Războiu.

