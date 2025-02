Radu Vâlcan a plecat în Thailanda pentru filmările noului sezon din Insula Iubirii și a lăsat-o pe Adela Popescu singură cu cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Recent, Adela Popescu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care explica cum se descurcă, în calitate de „mamă singură”.

Pe de altă parte, Radu Vâlcan i-a transmis un mesaj soției sale în care se „plânge” de câte lucruri are și el în grijă.

„Draga mea, înțeleg că ți-e greu, singură acasă cu trei copii. Nici mie nu îmi este ușor. Am foarte multe pe cap, am șapca, am în urechi căștile, mai am și rucsacul ăsta pe umăr, nu am nimic în el, dar dă bine pe aici, să pară că sunt turist. Nu e ușor, arde soarele foarte tare. Am și ceasul pe mână, este 17:05, arde soarele de înnebunești, ce să zic. M-aș duce eu să iau copiii de la școală și grădiniță acum, dar nu pot. Am puțină treabă aici. Te iubesc”, a spus Radu Vâlcan în mediul virtual.

Adela Popescu a văzut videoclipul publicat de Radu Vâlcan și i-a transmis un mesaj soțului ei.

„Mi se rupe inima de mila ta. Râuri de lacrimi curg din ochii mei. Șiroaie, șiroaie”, a fost replica Adelei Popescu după ce a văzut postarea soțului.

Imediat ce a ajuns în Thailanda, Radu Vâlcan a oferit câteva detalii despre reality-show-ul Insula Iubirii. Mesajul a fost tot pentru soția lui, Adela.

„Iubire, ca să îți răspund la postarea de pe IG, am ajuns în Thailanda, Să știi că nu mi-a fost ușor. Zborul a fost lung, dar lin, fără turbulențe. Am avut parte de liniște, m-am gândit la ce am de făcut pe-aici. După cum bine vezi, aici plouă, însă temperatura este ideală.

Atmosfera este una relaxantă. Nu putea fi altfel, chiar dacă toată lumea este conectată la următorul sezon, 9. Apropo, știai că 9 este și despre înțelepciune și o înțelegere profundă, că este și cifra lui Dumnezeu?! Am citit și eu acum. Pentru asta îți mulțumesc, pentru cele de mai sus”, a scris Radu Vâlcan, pe Instagram.

