Adela Popescu, soția prezentatorului, a rămas acasă, însă își ține la curent soțul cu aproape tot ce face. Atât ea, cât și Radu Vâlcan, își trimit mesaje de la distanță, prin intermediul rețelelor de socializare.

După ce zilele trecute au avut un prim dialog pe Instagram, iată că acum ei au revenit cu noi mesaje prin care au reușit să-și facă fanii să zâmbească.

„Radu Vâlcan, sunt mândră de mine, azi nu am făcut nicio cumpărătură. Niciun măr, nicio salată, nimic. M-am gândit și ai dreptate: supermaketul o să ne ducă la sapă de lemn.

În altă ordine de idei, azi a fost o zi bună, dar și mai puțin bună. Tu știi la ce mă refer. Iar eu știu că mă fac mare. Vorba ta: ești ditamai femeia cu trei copii acasă, vino-ți in fire!

Privind imaginile se poate vedea cu ochiul liber că eu pot să mă descurc foarte bine și fără tine. Doar că nu vreau. La tine toate bune? S-a copt durianul?”, a scris Adela Popescu pe Instagram, în dreptul unor fotografii în care apare alături de cei trei băieți pe care îi are cu Radu Vâlcan.

Direct din Thailanda, de acolo unde filmează pentru „Insula Iubirii”, Radu Vâlcan i-a spus soției lui că o înțelege: „Adela Popescu, să înțelegi prin ce trec. Așa cum, la rândul meu, îmi dau seama că nu îți este neapărat ușor”.

Radu Vâlcan a înregistrat și un mesaj video pentru vedetă:

„Iubirea mea, înțeleg că ți-e greu. Singură acasă cu trei copii… Nici mie nu îmi este ușor. Am foarte multe pe cap, am șapca, am în urechi căștile, mai am și rucsacul ăsta pe umăr, nu am nimic în el, nu știu de ce îl țin, dar dă bine pe aici, să pară că sunt turist. Nu e ușor, arde soarele foarte tare.

Am și ceasul pe mână, arde soarele de înnebunești, ce să zic. M-aș duce eu să iau copiii acum de la școală și grădiniță, dar nu pot. Nu pot! Mai am puțină treabă aici. Te iubesc”

Adela Popescu a repostat pe Instagram, la story, mesajul lui Radu Vâlcan, și a scris în dreptul acestuia „HaHaHa”, alături de un emoticon prin care arată că este nervoasă.

