„Pe 4 martie acum 6 ani a venit pe lume îngerașul meu Clara, fetița mea mică, frumoasă, drăgălașă și năzdrăvană. 4 martie a fost ziua în care am dat viață și totodată ziua în care am revenit la viață, având parte de clipe grele care m-au marcat pentru totdeauna.

O inimă s-a oprit pentru câteva secunde și alta a început să bată, dar Dumnezeu a pornit și cealaltă inimă ca îngerașii Ella și Clara să aibă o mamă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Conexiunea pe care o am cu Clara este dincolo de această lume și cred că ea a venit pentru a mă schimba și pentru a mă învăța să iubesc necondiționat și să trec peste orice obstacol.

Sunt recunoscătoare pentru tot, deoarece ceea ce s-a întâmplat m-a schimbat în totalitate, iar azi sunt fericită cu familia mea și conectată cu mine și cu fetițele mele. Cei 6 ani împreună cu Clara și cu Ella au fost o binecuvântare și tot ce îmi doresc este ca ele să fie sănătoase și fericite”, a fost mesajul transmis de Andreea Bălan, după petrecerea aniversară a fiicei sale Clara.

Recomandări Planul de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, prezentat de Ursula von der Leyen la Bruxelles

La scurt timp după ce a fost la un pas de moarte, în 2019, Andreea a explicat ce s-a întâmplat în spital.

„Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică lichidul amiotic din placentă migrează în sânge. Imediat cum am intrat în stop cardio-respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată.

Apoi, dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am stat vreo două zile. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost prompţi şi au ştiut cu ce se confruntă”, a spus artista într-un video.









Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Kremlinul jubilează după oprirea ajutorului militar trimis Ucrainei de către SUA: „O decizie care va împinge regimul de la Kiev către pace”

Urmărește-ne pe Google News