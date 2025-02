„Este o perioadă extrem de emoționantă pentru mine ca părinte. Deși am mai trecut prin experiențe memorabile alături de copii mei, fiecare vârstă are magia și provocările sale. Alesia este acum adolescentă, iar ca mamă, nu pot decât să mă simt mândră și, în același timp, să am multe întrebări despre cum va arăta această perioadă din viața ei. Este o etapă minunată, de transformare, care vine cu multe provocări, dar și cu momente de neprețuit”, a declarat Ela Crăciun.

,,Este greu de descris în cuvinte ce simt în acest moment. Alesia a crescut atât de repede și, chiar dacă îmi doresc să opresc timpul în loc, sunt extrem de mândră de fetița mea, de femeia care începe să devină. Fiecare zi cu ea este o provocare, iar astăzi, când își celebrează cei 13 ani, inima mea e plină de recunoștință și iubire.

Cadoul primit de Alesia de la părinții ei

Alesia m-a învățat ce înseamnă răbdarea, iubirea necondiționată și cum să fiu un părinte mai bun în fiecare zi. E un moment emoționant pentru mine, pentru că îmi dau seama că am trecut prin multe împreună, iar acum o văd transformându-se într-o tânără cu un caracter frumos.”, a completat emoționata Ela Crăciun.

Cu toate că Alesia considera drept cel mai potrivit cadou un bilet la concertul mult așteptatei Sabina Carpenter, părinții i-au pregătit în schimb o altă surpriză minunată. În locul biletelor la concert, Alesia a primit un telefon nou, ceea ce a încântat-o pe adolescentă, fiind un cadou extrem de practic și util pentru conectarea cu prietenii și pentru pasiunea sa pentru rețelele sociale. În plus, pentru a adăuga un strop de frumusețe momentului, prietenii ei i-au oferit vouchere pentru produse de skincare și beauty, pasiune recent descoperită de Alesia.

Tânăra adolescentă, care se preocupă tot mai mult de îngrijirea pielii și de rutina de beauty specifică vârstei sale, a apreciat enorm gestul celor din jur, având ocazia să-și completeze colecția de produse de înfrumusețare și să învețe mai multe despre cum să aibă grijă de tenul său.

,,Cred că uităm, adesea, ca părinți, cum eram noi la vârsta copiilor noștri. La 13 ani, eu eram mult mai introvertită și timidă. Nu aveam curajul să exprim ceea ce mă deranja, iar ceea ce trăiam în acea perioadă era foarte diferit față de ceea ce trăiește Alesia. Ea la 13 ani, este un spirit liber, o adolescentă cu un caracter puternic și curajul de a-și spune punctul de vedere în fața celor din jur. ,,Este atât de rebelă încât își exprimă cu sinceritate orice nelămurire sau frustrare”, adaugă Ela Crăciun.

