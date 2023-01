Radu, soțul actriței, a plecat cu fiul său, Vlad, într-o minivacanță cu autorulota, pentru a petrece mai mult timp doar ei doi. Dana Rogoz s-a bucurat de gestul făcut de partenerul ei, pentru că astfel se poate bucura și ea de momente mamă-fiică alături de Lia. În ultima perioadă, micuța l-a preferat pe tatăl ei, fapt care o afectase pe actriță.

„Trebuie să vă povestesc ce s-a întâmplat! Radu a plecat ieri doar cu Vlad, într-o mini-vacanță cu autorulota. Vlad avea și el nevoie de tatăl lui, pe care sora cea mică a pus stăpânire în ultima perioadă, mai ales la ora de culcare. Așa că ieri au plecat ei doi și, firește, am rămas doar noi două.

Radu i-a inventat lui Vlad o poveste la culcare, cum era obiceiul lor, culcușiți în patul din căsuța pe roți. Iar eu cu Lia, acasă, am avut o seară perfectă! Recunosc că îmi era teamă că va plânge după Radu, dar nu a curs nicio lăcrimuță! Ne-am jucat în pat, am râs de steluțele proiectate pe tavan și am adormit strâns îmbrățișate. Iată că după ce am îndepărtat «inamicul», am recâștigat teren. Glumesc și exagerez acum, evident. Dar chiar am avut o seară foarte frumoasă, toți 4, simțind că fiecare în parte construiește punți noi, legături și mai puternice, noduri de iubire”, a povestit Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Recent, Dana Rogoz a povestit că Lia este convinsă că tatăl ei poate să facă orice. „De fiecare dată când îmi cere ceva imposibil de obținut, cum ar fi să iau o frunză din vârful unui plop, iar eu îi zic: «Nu se poate, Lia, e prea înalt. Nu pot să ajung acolo.», ea îmi răspunde: «Tata poate.»

Cu această imagine, vreau să rămână consemnat că vezi tu, Lia, și mama poate!

Și lasă că o să crești tu mai mare și o să vezi câte poate mama să facă. De exemplu, abia aștept ziua când o să vadă și ce poate face mama ei la teatru! Dar până atunci, vă aștept pe voi, cu mare bucurie”.

Lia îl preferă mereu pe tatăl ei

Micuța o pune în dificultate pe actriță, pentru că își dorește să stea numai cu tatăl ei, Radu. Dana a povestit faza prin care trece fiica sa și a cerut sfatul altor părinți despre cum să gestioneze această situație cu care se confruntă.

„Trebuie să vă mărturisesc ceva. Lia trece prin etapa în care, în cea mai mare parte a timpului, îl vrea DOAR pe Radu. Și mă doare, jur. A început să dea primele semne acum vreun an, imediat după ce nu am mai alăptat-o, iar Radu a început să o adoarmă mai des, în locul meu. La momentul acela mă bucuram că reușește și el singur să preia anumite ritualuri cu ea, fără să mai fie dependentă de mine. Apoi a început să ne amuze, căci de fiecare dată când eu îi cântam ceva, mă oprea brusc și îi cerea lui Radu să continue. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar chiar mă străduiam să îi fiu simpatică, dansând și cântând în fața ei, apelând la toate «trucurile» de Abramburica :))) Nimic. Un simplu lălăit de-al lui Radu era ascultat cu cea mai mare admirație…

„Și, repet, mă doare. Sunt geloasă!”

Buuun, amuzant în primă fază. Dar acum, la 2 ani jumate, eu pot să o adorm doar dacă nu e Radu acasă, altfel cere să vină și el sau să rămână doar ei doi. A ajuns până în punctul în care dacă se împiedică și cade pe stradă, iar eu sar repede și o ridic, ea să se arunce din nou, strigând: «Nuuuu, mama, tata mă ridică!». Sigur că mă îmbrățișează, mă pupă și îmi spune că mă iubește și că avem în continuare momentele noastre de drăgălit. Dar când e vorba de ales la cine să stea în brațe sau cine să o îmbrace, clar «tata». Și, repet, mă doare. Sunt geloasă! Nu-i spun nimic, evident, dar îmi trec prin minte numai replici de genul «te-am purtat în burticăăă!!!», «ai stat la sânul meu!»… :))) Drept urmare, vă întreb pe voi, părinți de fete: etapa asta a lor de atașare/dependență de tați cum se gestionează corect? Că nu vreau să o forțez în niciun fel, evident, dar în același timp simt că și Radu are uneori nevoie disperată de ajutorul meu, pe care ea îl refuză categoric în episoadele de rebeliune specifice toddlerilor. Ce să fac? Îl trimit pe Radu în vacanță o perioadă?”, s-a confesat Dana Rogoz fanilor săi pe Facebook.

