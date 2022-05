După cele două sarcini, Dana Rogoz arată foarte bine și are o siluetă la care multe femei visează. Chiar și așa, actrița a primit mai multe comentarii răutăcioase din partea internauților, care au criticat-o că este mult prea slabă după părerea lor. Deși nu obișnuiește să răspundă criticilor, Dana Rogoz a făcut o postare în care mărturisește că se simte foarte bine în pielea ei.

„«Ești prea slabă», «Ți se văd coastele», «Mai mănâncă și tu ceva», «Ești anorexică?». Pe toate le-am auzit, dar odată cu trecerea anilor am început să mă simt din ce în ce mai bine în pielea mea. Și e pur și simplu o chestiune de cum m-am setat. În adolescență mă comparam continuu cu modelele din revistă și ba nu-mi plăceau picioarele mele, ba mi se părea că am șoldurile prea late, genunchii ciudați, gambe prea mari, sânii prea mici… Atunci îmi era rușine să port șort, ca nu cumva să mă așez la un moment dat picior peste picior și să mi se vadă punctele de celulită. Deși aveam evident un tonus mult mai bun, al vârstei. Acum râd relaxată, pentru că am înțeles că cel mai important e să fim sănătoase la trup și la minte. În rest, fiecare decide pentru el care e forma corpului în care se simte bine. Corect?

*Pozele sunt neretușate, dar am noroc de un soț care știe să mă fotografieze cât să mă avantajeze. Ah, și nu era nici ora la care lumina vine de sus… ca în cabinele de probă ?. Vă doresc să vă bucurați de vara asta și să vă simțiți bine în costum de baie pe plajă, dar și la cina, pe covor roșu… oriunde și oricum ați fi îmbrăcate! O viață avem ?”, a scris Dana Rogoz pe contul de Instagram.

După mesajul postat, actrița a primit foarte multe aprecieri din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare și au sfătuit-o să nu mai bage în seamă răutățile.

„Arăți extraordinar! ? Pe măsură ce trec anii, tu întinerești. Oamenii își dau cu părerea aiurea. Ești o femeie superbă!”, „Ai dreptate! Sănătatea este cea mai importantă. Numai că societatea în care trăim pune foarte mult accent pe exterior, uitând de adevăratele valori ale omului!”, au fost o parte dintre mesajele de susținere primite de Dana Rogoz.

