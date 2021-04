Dana Rogoz, discuții aprinse cu fanii legate de silueta ei. De ce afecțiune suferă

Actrița e mama a doi copii, în 2014 a născut un băiețel, pe Vlad, iar în 2020 a adus-o pe lume pe Lia, mezina familiei. După ambele nașteri, Dana Rogoz a dat jos rapid kilogramele în plus, a revenit la silueta inițială. Multe dintre femeile care o urmăresc în mediul online pe actriță apreciază felul ei, în special felul în care arată, așa că îi cer sfaturi. Recent a postat o imagine în care are spatele gol, imagine care a captat atenția.

„Bună, Dana. Arăți senzațional! Cum reușești? Poate faci un articol cu dieta ta și programul de sport. Te-am văzut acum câțiva ani pe plajă și arătai grozav și în realitate. Mult succes!”, i-a spus o urmăritoare actriței pe Instagram.

Fanii nu au așteptat reacția Danei Rogoz și au reacționat: „Este foarte ușor. Dănuța suferă de tiroidă. Nu are ce sfaturi să îți dea. Pe Instagram vei vedea doar partea ruptă din basme, adevărul e dincolo de noi”. Văzând acest comentariu, actrița a reacționat și a contrazis cele spuse mai sus.

„Doamne, în ce te bagi…Eu am tiroidă autoimună, adică probleme legate de hipotiroidism mai degrabă, adică aș putea avea tendințe de îngrășare. Deci argumentul cu tiroida e în această situație rupt de realitate.”

Remarcile fanilor nu s-au oprit aici. „Dar toți suferim de tiroidă pentru că… toți o avem! Și ce bine că o avem. Important e cum funcționează. Și mai important e că o persoană, oricine ar fi ea, nu trebuie să explice pe nicăieri de ce e slabă sau rotunjoara.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În februarie 2020, în urma unor controale, Dana Rogoz a aflat că are un risc crescut de a dezvolta cândva diabet de tip 2. „De exemplu, eu am aflat în urma acestei testări că am risc crescut de a dezvolta la un moment în viață diabet de tip 2. (…) Au rezultat mai mai multe modificări genetice de care habar nu aveam, care indică acest risc. Nu e tocmai o surpriză, căci tata a avut acest tip de diabet.”, a dezvăluit acum un an de zile actrița pe blogul ei.

Citeşte şi:

Afirmație într-un mare ziar german: „Iohannis este un politician absent. Este timp irosit să ai pe cineva ca el în această funcție”

Un jandarm a fost reținut și un altul este cercetat în dosarul morții bărbatului din Pitești, trântit la pământ de forțele de ordine

Unde călătoresc românii de Paște. Grecia și Bulgaria sunt depășite de țările exotice, din cauza pandemiei

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Fata Stelei Popescu, făcută praf de cine nu se aștepta. Ce se întâmplă după ce a luat moștenirea de 1 milion de euro

Observatornews.ro A fost prins criminalul Elenei, românca ucisă cu sălbăticie în Italia: "Ce s-a întâmplat este de neimaginat!"

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2021. Gemenii simt nevoia să oprească furtuna propriilor gânduri și propriei minți

Știrileprotv.ro Un bărbat este acuzat că nu s-a prezentat la lucru timp de 15 ani, deși era plătit de spitalul unde lucra. Ce sumă a încasat

Telekomsport Gimnasta a şocat ţara. Şi-a omorât nou-născutul după ce l-a aruncat la gunoi. Explicaţia e inumană: primele informaţii

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)