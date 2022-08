La sfârșitul lunii iulie, Dana Rogoz, soțul ei, Radu Dragomir, Vlad și Lia, copiii lor, dar și băiatul regizorului din altă relație, Barbu, au plecat din România cu destinația Bali. Micuțul Vlad a întâmpinat probleme chiar pe aeroport, a fost îngrijit de medici, iar familia și-a continuat drumul.

În Bali s-au relaxat, au încercat diferite experiențe, au admirat plantațiile de orez, mai mers la mai multe temple și s-au bucurat de întreaga aventură. „Mulțumesc pentru TOT”, scria Dana Rogoz pe Facebook, vizibil fericită.

După multe zile petrecute în Bali, vacanța lor a continuat în Singapore. Au vizitat diferite atracții, iar după două zile au organizat revenirea în România. Au întâmpinat probleme cu zborurile, trebuiau să se întoarcă pe ruta Singapore – Doha – București, dar au fost nevoiți să ocolească, ruta finală fiind Singapore – Doha – Frankfurt – București.

„Vacanță noastră s-a încheiat. A fost minunat! Oho, și cât timp am avut să mă gândesc la ea pe drumul de întoarcere spre casă ? Trebuia să zburăm Singapore – Doha – București. Și din cauza plecării cu mare întârziere din Singapore, compania ne-a spus că vom pierde conexiunea din Doha și că va trebui să zburăm prin Frankfurt, cu o întârziere la destinație de aproximativ 12 ore”, a scris ea pe Facebook.

„Dar aventurile nu s-au oprit aici. Avionul cu care plecăm din Doha s-a pus în mișcare, dar după 2 ture pe pistă a trebuit să se întoarcă, pentru că un pasager avea o urgență medicală. Pasagerul a coborât și după o oră întârziere, în care am rămas pe scaunele noastre, avionul a plecat într-un final spre Frankfurt. Dar cea mai mare surpriză am avut-o acolo!

La poartă de îmbarcare pentru zborul spre București am aflat că locurile noastre au fost anulate, dintr-o eroare a companiei. Cum nu mai exista niciun alt zbor spre țară, ni s-a asigurat cazarea peste noapte, într-un hotel din aeroport. (…) Vreau doar să vă asigur că mai mult am râs, decât ne-am enervat. Mai ales în Frankfurt, când am fost singurii români veniți de la Singapore care am rămas la sol (…)

Cea mai simpatică a fost Lia, când noi ne agităm în față biroului Qatar Airways din Frankfurt, explicându-le cum ne-am trezit fără locuri în avionul propus de ei că soluție pentru ajungerea în țară. Lia înțelesese că sunt ceva probleme cu avionul, așa că tot repetă afectată: «Napoi Bali! Napoi Bali acum!». Ea voia să ne întoarcem în Bali, unde ne era tuturor bine ? Astea sunt detaliile unei vacanțe cu care rămâi în suflet peste ani”, a încheiat actrița.

