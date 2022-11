Dana Săvuică își dorește să arate din ce în ce mai bine, așa că după ce a consultat mai mulți medici, ea a decis să sufere o intervenție la nivelul bustului. Spune că are nevoie de această operație, odată cu trecerea anilor formele ei naturale nu mai sunt la fel ca în tinerețe. „Când am făcut 50 de ani, mi-am dorit să fiu pe plaja Copacabana în Rio De Janeiro și am realizat acest lucru. E adevărat că îmi place să călătoresc în această perioadă, mai ales că este frig și vreau să mă duc undeva, la soare, la căldură. Anul viitor, în ianuarie, mi-am propus un alt lucru. Vorbeam despre menopauză și faptul că am luat câteva kilograme în plus din cauza dezechilibrelor hormonale, mai este o problemă și cu gravitația, că totul cade și cum eu am sâni naturali, m-am gândit să-mi fac un “cadou”, a declarat ea.

Și a continuat: „Am trecut pe la mai mulți doctori, m-am oprit la esteticianul Dameh, pentru că îmi place cum lucrează. Pe 20 ianuarie, cu 3 zile înainte de ziua mea, sunt programată la o astfel de operație, deci lifting, ridicăm sânii pentru că e nevoie, dar pentru că s-au mărit odată cu menopauza, ăsta a fost efectul la mine, vreau să îi mai micșorez puțin”.

Dana Săvuică a avut mare succes ca fotomodel, a fost manechinul principal în multe prezentări de modă, totul datorită formelor ei. „Eu am trăit cu bustul ăsta toată viața mea, de când eram adolescentă și băieții se legau de mine pentru că eram înaltă și aveam forme. Și totuși sunt formele mele pe care le iubesc și care mi-au adus foarte mult succes, mai ales când eram manechin.

Deci toate rochiile sexy făcute de Cătălin Botezatu pe mine ajungeau, eu le prezentam, pentru că aveam genul acesta de corp cu forme, dar aveam 50 de kilograme, adică eram slabă și cu sâni frumoși”, a mai dezvăluit Dana Săvuică, care rememorează pictorialul din revista Playboy.

„Apariția mea în Playboy nu avea cum să se întâmple decât dacă aveam sâni naturali. Acesta a fost un criteriu, s-au căutat femei care aveau cumva un aspect de blond, piele albă, genul acela californian american, dar s-a cerut clar să nu fie o femeie care să aibă sâni puși, ci să aibă sânii naturali”, a explicat ea.

Acum, Dana Săvuică are și unele dureri de spate, așa că nu vrea să mai amâne operația la sâni. „Eu i-am purtat cu drag toată viața mea, dar acum, uite, chiar și problema coloanei. Eu de exemplu acum am niște mici dureri și la partea cervicală, am operație la partea lombară.

Este și de la faptul că stăm cu nasul în telefon și stăm tot timpul aplecați, laptop și așa mai departe. Simt aici că mă trage la umeri, că mă doare gâtul și partea asta și are legătură și cu greutatea sânilor”, a încheiat ea.

