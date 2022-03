Se pare că de câțiva ani, Dana Săvuică trăiește o discretă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care a preferat să nu-l aducă în lumina reflectoarelor. Întrebată în cadrul unui interviu pentru ego.ro cum arată bărbatul care ar putea să o ducă din nou în fața altarului, vedeta a răspuns: „În momentul de față, ca bărbatul care mă așteaptă acasă. Este alături de mine de câțiva ani buni”.

După despărțirea de Răzvan Stanciu, fostul fotomodel a evitat să mai vorbească despre viața sa amoroasă. Dana Săvuică susține că nu a suferit în urma divorțului, iar despărțirea a fost de comun acord. „Nu a fost deloc dureros. Am stabilit de comun acord cu fostul soț să fim discreți. Presa a fost blândă cu mine”, a mai spus vedeta.

În vârstă de 52 de ani, Dana Săvuică se bucură din plin de viață și a călătorit foarte mult în ultimii ani.

Dana Săvuică nu regretă că a pozat în Playboy

Întrebată dacă ar mai avea 28 de ani și ar mai primi din nou propunerea să pozeze în Playboy, Dana Săvuică a spus că ar accepta. „Sigur că da, doar că aș negocia mai dur condițiile”, a declarat vedeta.

Dana Săvuică a fost prima femeie din România care a pozat pentru Playboy. Fostul fotomodel a avut acceptul familiei și a vrut să demonstreze că femeia este frumoasă la orice vârstă. Vedeta spune că după ce a apărut în Playboy, ea și-a încheiat cariera în modelling.

„Familia mea a reacționat bine. Nu aș fi făcut acest lucru dacă nu aveam acceptul lor. Mi-a păsat și nu mi-a păsat de ce a zis societatea. Am vrut să arăt că femeia este frumoasă la orice vârstă și că trebuie să ne debarasăm de complexe. Pot spune că am făcut-o și pentru ego-ul meu. După apariția în Playboy am terminat cu partea de modelling”, a mai spus Dana Săvuică pentru sursa mai sus menționată.

