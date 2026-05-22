Restricții majore de trafic în Capitală: ce străzi vor fi închise sâmbătă

A 12-a ediție a evenimentului sportiv „RACE FOR THE CURE 2026”, care va include un cross, prezentări și expoziții în alveolele Kiseleff, între orele 06:00 și 15:00.

Competiția se va desfășura pe traseul Șos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Str. Arh. Ion Mincu – Piața Victoriei, cu sosire tot pe Șos. Kiseleff.

Pentru buna desfășurare a cursei, circulația rutieră va fi restricționată pe întregul traseu și pe arterele adiacente în intervalul orar menționat, iar amenajarea zonei de start/sosire va impune închiderea Șoselei Kiseleff încă de vineri seara, 22 mai, de la ora 21:00, până sâmbătă la ora 23:00.

Ca rute alternative, șoferii pot folosi axele Șos. București-Ploiești – Bd. Aerogării – Str. Nicolae G. Caramfil – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei sau Bd. Ion Mihalache – Bd. Banul Manta – Șos. Nicolae Titulescu – Piața Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare.

Brigada Rutieră va fi prezentă în teren pentru fluidizarea traficului și le solicită conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară, să nu oprească în locuri nepermise și să respecte indicațiile polițiștilor. De asemenea, pietonilor li se recomandă să folosească exclusiv trotuarele și să traverseze doar prin locurile amenajate, la culoarea verde a semaforului, după o asigurare temeinică.

Condiții de participare

Pentru a participa, taxa de înscriere este de 60 RON (12 EUR) pentru adulți și 30 RON (6 EUR) pentru copii, kitul incluzând un tricou, numărul de concurs, apă și o medalie. Kiturile pot fi ridicate până pe 22 mai de la sediul Fundației Renașterea (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București, interval 10:00–17:30) sau livrate prin ramburs, solicitările fiind trimise la raceforthecureromania@gmail.com.

Evenimentul pune la bătaie și numeroase premii, fiecare participant primind un bilet la Tombola Renașterea, în timp ce „Doamnele în Roz” (învingătoarele în lupta cu cancerul) vor avea o tombolă dedicată, urmând să fie premiate și cele mai numeroase, generoase, gălăgioase sau creativ îmbrăcate echipe. Pentru detalii suplimentare, organizatorii pot fi contactați și la contact@fundatiarenasterea.ro sau la numărul de telefon +40753015555.

Program SÂMBĂTĂ, 23 MAI 2026

08:00 – 09:30 – Înscriere / Ridicarea kiturilor

09:15 – 09:25 – Sesiune de încălzire 1

09:30 – 09:40 – Sesiune de încălzire 2

10:00 – START ALERGARE 5 KM

10:05 – START PLIMBARE ROZ 1 KM pentru învingătoare

10:10 – START PLIMBARE 5 KM

09:00 – 12:00 – Activități pentru adulti si copii

11:00 – 11:15 – Ceremonia de premiere a echipelor

11:30 – 11:45 – Tombola Renașterea și Tombola Supraviețuitoarelor

11:45 – 12:00 – Ceremonia baloanelor roz 🎈

Categorii de participare:

Alergare 5 km – femei, bărbați, copii

Plimbare 5 km – deschisă tuturor vârstelor

Pink Walk 0,7 km – pentru supraviețuitorii cancerului

Trasee:

Alergare / Plimbare 4 km: Start la Rondul Kiseleff → Arcul de Triumf → Bd. Mareșal Constantin Prezan → Piața Charles de Gaulle → Bd. Aviatorilor → Piața Victoriei → Bd. Kiseleff → Finish

Pink Walk 0,7 km: Start la Rondul Kiseleff → spre Arcul de Triumf → Piața Regelui (intersecția cu Bd. Ion Mincu) → întoarcere → Finish