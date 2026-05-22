„Pe 4 mai ne-am înghesuit în liftul de la DIICOT, clădirea aceea nouă, frumoasă și elegantă, în care intri și ai impresia că liftul e atât de performant încât ti-ar putea calcula tensiunea… Eram 9 avocați și multe kilograme, sau, cu ar spune colegii mei deontologi, eram o masă generoasă de expertiză juridică. Dar….legal, nu depășeam limita… Intrăm și se închide ușa. Trec câteva secunde în care bestia urcă până la etajul 6, apoi începe să scârțâie, se oprește și cade un etaj. Se face liniște. Mai cade încă un etaj.”, scrie avocata.

Deși inițial avocații au încercat să detensioneze atmosfera făcând glume pe seama greutății și realizând fotografii și filmări ca dovezi, situația a devenit critică pe măsură ce minutele treceau. Cabina a început să se zguduie violent, iar încercările disperate de a apăsa butoanele s-au dovedit inutile. Momentul de maximă tensiune s-a înregistrat după un sfert de oră, când lumina s-a stins complet în interior. În acel moment, atmosfera a devenit irespirabilă din cauza lipsei de oxigen și a căldurii, transformând cele 19 minute de izolare într-o experiență traumatizantă în care panica fizică a pus stăpânire pe cei blocați.

„Ce nu știam atunci e că există un moment foarte precis în viață când corpul înțelege înaintea creierului că lucrurile au luat o direcție neașteptată. Liftul se zguduia destul de violent, apoi iar se oprea… Cineva apăsa butoanele de parcă încerca să lanseze o rachetă. -Oare avem suficient oxigen? Cea mai proastă întrebare. La un moment dat s-a stins lumina și tot atunci s-a terminat și eroismul. Aerul a devenit irespirabil. Transpirația deja ne făcea nedemni profesional.”

Chiar în timp ce ghidau echipele de intervenție, liftul a mai suferit o prăbușire bruscă de încă un etaj, însă, fiind deja aproape de parter, impactul a fost atenuat. Incidentul s-a încheiat fără victime, autoarea postării remarcând cu ironie că s-a evitat o tragedie colectivă în lumea juridică. Deși deține dovezi vizuale clare din timpul incidentului, aceasta a precizat că nu le va publica deoarece nu are acordul colegilor săi.

„Din fericire aveam semnal la telefon și am reusit sa cerem ajutor. Liftul a auzit și el și, probabil din entuziasm, a mai căzut un etaj. Partea bună a fost că ne apropiam de parter, iar căderea s-ar mai fi atenuat. Zeii au fost cu noi în ziua aia. Prea mulți avocați ar fi ajuns deodată în Rai. PS- nu am acordul colegilor mei să vă arăt fotografiile sau filmulețul, dar mă credeți pe cuvânt”, încheie Eliza Ene-Corbeanu